फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Two people arrested for cheating in the name of digital arrest

Dehradun News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगने वाले दो लोगों को कैद

Thu, 24 Sep 2026 08:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:58 PM IST
विज्ञापन
Two people arrested for cheating in the name of digital arrest
देहरादून। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर शिक्षिका और उनकी मां से रकम ऐंठने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनाए फैसले में दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन




मामला अगस्त 2024 का है। पीड़िता अनिहा बरार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 19 अगस्त को उन्हें एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को फेडेक्स कूरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से भेजे गए पार्सल में नशीले पदार्थ और अवैध सामान मिला है। इसके बाद ठगों ने खुद को मुंबई साइबर सेल, सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बताकर कार्रवाई का डर पैदा किया। आरोपियों ने स्काइप और व्हाट्सएप के माध्यम से करीब 10 दिन तक पीड़िता को डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा। गिरफ्तारी की धमकी देने के साथ उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का भय भी दिखाया गया।
विज्ञापन


दबाव में आकर पीड़िता और उनकी मां ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1.70 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक खातों और लेनदेन की जांच करते हुए हरियाणा के यमुनानगर निवासी मनी कुमार और राजस्थान के अजमेर निवासी दिनेश कुमार खींची को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और तीन-तीन वर्ष की कठोर कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed