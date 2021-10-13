Dehradun News: प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था में बदलाव की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 19 Sep 2026 01:28 AM IST
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क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्व की भांति ब्लॉक स्तर से जारी करने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के चकराता विधानसभा प्रभारी भीम दत्त वर्मा के नेतृत्व में तहसील पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार सुशीला कोठियाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि पूर्व में जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक स्तर से जारी किए जाते थे। वर्तमान में इस व्यवस्था को बदलकर न्यायालय के आदेश पर प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था कर दी गई है। इससे विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों अधिक खर्च हो रहा है।जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पूर्व की भांति ग्राम पंचायत स्तर से ही जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान संगठन के अध्यक्ष चरण सिंह चौहान, चंदन सिंह, राजेंद्र चौहान, गोविंद सिंह, दिनेश, रितेश, टीकम सिंह चौहान, सरदार सिंह आदि शामिल रहे। संवाद
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