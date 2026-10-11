Dehradun News: रिजॉर्ट मालिक पर दिल्ली की महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाली के एसएसआई कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली निवासी महिला की ओर से वहां के स्थानीय थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो अब चकराता पहुंच चुकी है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में रामताल रिजॉर्ट में उसके साथ पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी रिजॉर्ट मालिक ने उसे जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता का आरोप है कि पहली वारदात के बाद से ही आरोपी अनुपम तोमर उसके वीडियो और फोटो के माध्यम से उसे लगातार धमका रहा है। ब्लैकमेल कर उसका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। एसएसआई ने बताया कि इस संवेदनशील मामले की विवेचना महिला हेल्पलाइन की प्रभारी उपनिरीक्षक दीपा शाह को सौंपी गई है। पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर रही है।