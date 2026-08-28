देहरादून: युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने कार रुकवाई, पार्टी से लौट रहे परिवार से की मारपीट और लूट

देहरादून में देर रात एक परिवार से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। परिवार जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। आरोप है कि कांवली रोड के पास कुछ युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी कार रुकवाई। कार रुकते ही आरोपियों ने चालक को कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया और कार की चाबी छीनने का प्रयास किया। इसके बाद करीब 10 से 12 युवकों ने परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी।

विज्ञापन