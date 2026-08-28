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देहरादून: युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने कार रुकवाई, पार्टी से लौट रहे परिवार से की मारपीट और लूट

Fri, 28 Aug 2026 12:13 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 28 Aug 2026 12:13 PM IST
सार

आरोप है कि कार रुकते ही आरोपियों ने चालक को कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया और कार की चाबी छीनने का प्रयास किया।

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Dehradun Youths stopped car then assaulted and robbed family returning from a birthday party
परिवार से मारपीट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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देहरादून में देर रात एक परिवार से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। परिवार जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। आरोप है कि कांवली रोड के पास कुछ युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी कार रुकवाई। कार रुकते ही आरोपियों ने चालक को कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया और कार की चाबी छीनने का प्रयास किया। इसके बाद करीब 10 से 12 युवकों ने परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी।

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महिलाओं और बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को भी नहीं बख्शा गया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर कार में रखे 50 हजार रुपये नकद, सोने की चेन और तीन मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। हमले में एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है।
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पीड़ित के अनुसार, 14 अगस्त को भी कुछ युवकों से उनका विवाद हुआ था। इस मामले में आईएसबीटी चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

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