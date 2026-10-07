देहरादून ट्रिपल मर्डर: प्लंबर की क्रूरता, हर आंख में गम-गुस्सा, काम करने वाली महिलाएं हुई एकजुट, मांगा इंसाफ

विष्णुलोक कॉलोनी में बुजुर्ग दंपती और महिला की हत्या की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मंगलवार को घटनास्थल के आसपास मोहल्ले की दर्जनों महिलाएं और बुजुर्ग एकत्र हुए। किसी के चेहरे पर अपनों को खोने का गम था तो किसी की आंखों में वारदात को लेकर गुस्सा और कई सवाल। सभी की जुबां पर एक ही बात थी कि आखिर ऐसी क्रूरता कैसे हो गई।

कॉलोनी में लंबे समय से घरेलू काम करने वाली महिलाओं का कहना था कि कपूर दंपती का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था। आसपास रहने वाले लोगों से भी उनके मधुर संबंध थे। ऐसे में घर में लंबे समय से प्लंबिंग का काम करने वाले आरोपी राजकुमार पर हत्या का आरोप सामने आने से लोग हैरान हैं। महिलाओं ने कहा कि काम के सिलसिले में घरों में आने-जाने वाले लोगों पर परिवार भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसी घटना के बाद अब हर किसी को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

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घटनास्थल पर पहुंचीं महिलाओं और बुजुर्गों के बीच घटना को लेकर कई सवाल उठते रहे। लोगों का कहना था कि आरोपी को परिवार के बारे में काफी जानकारी थी। उसे घर के माहौल और सदस्यों की दिनचर्या की जानकारी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

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पड़ोसियों ने बताया कि विष्णुलोक कॉलोनी को अब तक बेहद सुरक्षित माना जाता था। यहां लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े होते थे और रात में भी किसी अनहोनी की आशंका नहीं रहती थी। तीन लोगों की हत्या ने इस भरोसे को हिला दिया है। लोगों ने पुलिस से घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की।

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बुजुर्ग बोले- पुलिस बढ़ाए गश्त

घटना की जानकारी मिलने पर रायपुर क्षेत्र के कई बुजुर्ग विष्णुलोक कॉलोनी पहुंचे। एक बुजुर्ग गबर सिंह ने कहा कि इस इलाके में कभी कोई घटनाएं नहीं होती थीं। इस आरोपी ने जो दुस्साहस किया है इसके लिए उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को भी इलाके की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ानी चाहिए।



