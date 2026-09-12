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हरिद्वार: पुलिस महकमे में फेरबदल, नौ दरोगाओं के हुए तबादले, नगर समेत कई कोतवालियों में बदली जिम्मेदारी

Sat, 12 Sep 2026 12:31 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, श्यामपुर (हरिद्वार)
संवाद न्यूज एजेंसी, श्यामपुर (हरिद्वार) Published by: Renu Saklani Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 PM IST
सार

हरिद्वार पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए एसएसपी ने नौ उपनिरीक्षकों के तबादले किए हैं। तबादले के बाद अधिकारियों को जिले की अलग-अलग कोतवालियों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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Haridwar Police Transfer Nine Sub-Inspectors Transferred New Responsibilities Assigned Uttarakhand news
तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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एसएसपी हरिद्वार ने नौ उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण किए हैं। जीडी भट्ट को कोतवाली नगर से कोतवाली भगवानपुर का वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनाया गया है। नंद किशोर ग्वाड़ी को रानीपुर से कोतवाली नगर भेजा गया है। लखपत बुटोला को एएनटीएफ शाखा से कोतवाली रानीपुर भेजा गया है।

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रमेश सैनी को भगवानपुर से झबरेड़ा और सत्येंद्र भंडारी को झबरेड़ा से कोतवाली रुड़की भेजा गया है। राजेश बिष्ट को कलियर से लक्सर और नितिन चौहान को लक्सर से कलियर भेजा गया है। मनोज गैरोला को बहादराबाद से कनखल और अशोक सिरसवाल को रुड़की से बहादराबाद स्थानांतरित किया गया है।

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