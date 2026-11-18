राजधानी देहरादून में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के फूलसणी में एक युवती का शव बोरे में बरामद हुआ है। युवती की हत्या किए जाने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया।

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस युवती की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।