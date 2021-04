उत्तराखंड : सरकारी और निजी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन

उत्तराखंड में सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह जानकारी शुक्रवार को दी है।

People aged above 18 years will be administered #COVID19 vaccine free of cost, at both government & private hospitals: Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat