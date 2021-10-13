कांग्रेस न्याय यात्रा के राजनीतिक पाखंड में अटकी : भाजपा

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भट्ट ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में इसे इसे पूरी राजनीतिक पाखंड बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी निकाली गई ऐसी न्याय यात्रा का अनुभव प्रदेश की जनता का बहुत खराब एवं अपमानजनक रहा है। चूंकि जनसामान्य दुखद अंकिता मर्डर के प्रकरण में सरकार और न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट था, इसलिए उन्होंने तब भी कांग्रेस की उस यात्रा से किनारा किया। दोषियों को उम्रकैद की सजा हो गई है। परिजनों के कहने पर सीबीआई जांच भी हो रही है। ऐसे में अब दोबारा न्याय यात्रा निकालना, जनता के मन में राजनीतिक पाखंड यात्रा को लेकर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।जो तमाम आरोप लगाकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालना चाहती है, वे सभी आरोप तो कांग्रेस पर बार साबित हुए हैं। इन्हीं दोषों की सजा में जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया हुआ है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा, राज्य की जनता बहुत बुद्धिमान और जागरूक है। वह कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक और विकास विरोधी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। लिहाजा वह ऐसे किसी भी राजनीतिक प्रपंच में नहीं आने वाली है। उनकी ऐसी यात्रा एक बार फिर फ्लॉप साबित होगी।