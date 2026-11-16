युवा कौशल महोत्सव-2026: सीएम धामी ने प्रतिभावान युवाओं को किया सम्मानित, 35 को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा अपनी प्रतिभा, कौशल और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उचित प्रशिक्षण, अवसर और बेहतर मंच मिलने पर उत्तराखंड के युवा दुनिया के किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। राज्य सरकार युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित युवा कौशल महोत्सव-2026 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।मुख्यमंत्री ने आईटीआई की राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विभागीय पोर्टल विकसित करने में सराहनीय योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन के शंघाई में सितंबर 2026 में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह सिल्वर मेडल और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल किए। भारत ने प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया, जो वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस उपलब्धि में उत्तराखंड के दो प्रतिभाशाली युवाओं सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने दोनों प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी युवा संसाधनों या अवसरों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने से वंचित न रहे। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने, संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां कुशल मानव संसाधन की अधिक मांग है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षित 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलना प्रशिक्षण से रोजगार तक पहुंचने की प्रभावी व्यवस्था का उदाहरण है। प्रदेश के 100 से अधिक युवा विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं।