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उत्तराखंड: चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए निर्देश

Wed, 26 Aug 2026 10:55 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 26 Aug 2026 10:55 AM IST
सार

सीएम धामी ने चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित एवं प्रचलित बाजार मूल्यों की जांच के साथ ही स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखने के लिए कहा।

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CM Dhami Orders Strict Action Against Hoarding and Black Marketing of Essential Goods including sugar
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित विभाग बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनके मूल्यों की नियमित निगरानी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर आम जनता से अधिक मूल्य न वसूला जाए। बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए तथा आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

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बाजार मूल्यों की जांच के साथ ही स्टॉक की स्थिति पर भी नजर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रशासन नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करे। आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित एवं प्रचलित बाजार मूल्यों की जांच के साथ ही स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखी जाए। कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ता है। मूल्य नियंत्रण से संबंधित सभी व्यवस्थाएं प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए बाजार की स्थिति पर सतत निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
 

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