देहरादून: सीएम धामी की उच्चस्तरीय बैठक, गृह सचिव, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी व दोनों मंडलायुक्त शामिल
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 13 Oct 2026 07:13 PM IST
सार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अचानक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गढ़वाल व कुमाऊं के आयुक्त भी शामिल हैं।
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। इसमें गृह सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल के आयुक्तों व कुमाऊँ/गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं।
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