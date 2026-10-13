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देहरादून: सीएम धामी की उच्चस्तरीय बैठक, गृह सचिव, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी व दोनों मंडलायुक्त शामिल

Tue, 13 Oct 2026 07:13 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 13 Oct 2026 07:13 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अचानक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गढ़वाल व कुमाऊं के आयुक्त भी शामिल हैं।

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CM Dhami holds high-level meeting in Dehradun Home Secretary DMs ssp both Divisional Commissioner attends
सीएम धामी ने की उच्चस्तरीय बैठक - फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। इसमें गृह सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल के आयुक्तों व कुमाऊँ/गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक  शामिल हैं।

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