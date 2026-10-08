Dehradun News: सहसपुर में सोलर प्लांट से केबल चोरी, अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज

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सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के होरावाला में एक सोलर प्लांट से चोर लगभग दो किलोमीटर लंबी डीसी केबल उड़ा ले गए। घटना 18 सितंबर की रात की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल के अनुसार, होरावाला निवासी मंतेश कुमार ने पुलिस को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि होरावाला में उनका 800 किलोवॉट का सोलर प्लांट है। 18 सितंबर की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्लांट से करीब दो किलोमीटर डीसी केबल चोरी कर लिया। 19 सितंबर की सुबह जब वह प्लांट पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी केबल का कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्लांट के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा होगा। संवाद