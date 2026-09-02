उत्तराखंड: भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के 11 कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय, कैबिनेट मंत्री निभाएंगे अहम भूमिका

भाजपा ने राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में होने वाले सभी 11 कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर एक माह तक चलेंगे। इन सेवा कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, खजान दास, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, मदन कौशिक और राम सिंह कैड़ा संयोजक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

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प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से अभियान के प्रदेश प्रभारी कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में यह जिम्मेदारी तय की है। जिला और मंडल स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के बाद संबंधित स्तर पर आयोजन टोलियों का गठन होगा।

संयोजक और सह संयोजक बनाए गए

आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के संयोजक कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा और सह संयोजक राकेश नैनवाल हैं। 25 करोड़ बच्चों के सपनों कार्यक्रम के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत संयोजक और कुंदन लटवाल सह संयोजक, आंगन का उत्सव कार्यक्रम की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और हिमानी वैष्णव को दी गई है।

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सेवा ज्योति यात्रा के संयोजक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सह संयोजक विपिन मैंदोली हैं। राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सह संयोजक भुवन जोशी होंगे। अन्य कार्यक्रमों में नमो सेवा गाथा, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान शामिल हैं।