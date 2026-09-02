{"_id":"6a981d131022c5c38507620b","slug":"uttarakhand-senior-administrative-officer-posted-at-rto-haldwani-suspended-action-taken-over-bringing-weapon-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: आरटीओ हल्द्वानी में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित, कार्यालय में शस्त्र लाने पर कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: आरटीओ हल्द्वानी में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित, कार्यालय में शस्त्र लाने पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:30 PM IST
विज्ञापन
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित
- फोटो : freepik.com
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आरटीओ हल्द्वानी में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को निलंबित कर दिया गया है। परिवहन सचिव रविनाथ रमन ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्हें एआरटीओ कार्यालय उधम सिंह नगर से अटैच किया गया है।
विज्ञापन
महेंद्र सिंह नेगी पर आरटीओ हल्द्वानी कार्यालय में शस्त्र लाना और पंजीयन कार्यालय के बाहर फायरिंग के मामले में कार्रवाई की गई है। इसकी आख्या आरटीओ हल्द्वानी(प्रशासन) ने भेजी थी ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।