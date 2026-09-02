उत्तराखंड: आरटीओ हल्द्वानी में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित, कार्यालय में शस्त्र लाने पर कार्रवाई

आरटीओ हल्द्वानी में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को निलंबित कर दिया गया है। परिवहन सचिव रविनाथ रमन ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्हें एआरटीओ कार्यालय उधम सिंह नगर से अटैच किया गया है।

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महेंद्र सिंह नेगी पर आरटीओ हल्द्वानी कार्यालय में शस्त्र लाना और पंजीयन कार्यालय के बाहर फायरिंग के मामले में कार्रवाई की गई है। इसकी आख्या आरटीओ हल्द्वानी(प्रशासन) ने भेजी थी ।