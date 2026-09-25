Dehradun News: शेरपुर, जाटोवाला व माजरी में 100 बीघा जमीन पर की कार्रवाई

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शुक्रवार को एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त टीम शेरपुर, जाटोवाला और माजरी गांव पहुंची। टीम ने यहां कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों का मुआयना किया। मौके पर मौजूद लोगों से लेआउट और एमडीडीए की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब या कागज नहीं दिखा सके। इसके बाद टीम ने जेसीबी की मदद से प्लॉटों की मार्किंग के लिए बनाई गई कच्ची-पक्की नींव और बाउंड्रीवॉल को पूरी तरह से उखाड़ फेंका।एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि संबंधित गांवों में बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भू-माफिया और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन और एमडीडीए का यह ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी सहित एमडीडीए और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही।