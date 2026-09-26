जौलीग्रांट एयरपोर्ट: खराब मौसम के कारण हवाई यातायात प्रभावित, तीन उड़ानें डाइवर्ट, एक रद्द और अन्य का समय बदला
सुबह से बिगड़े मौसम का असर देहरादून एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी पड़ा। अब तक दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से केवल तीन उड़ानें ही एयरपोर्ट पहुंच सकी हैं।
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खराब मौसम के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह से अब तक सिर्फ दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की कुल तीन उड़ानें ही एयरपोर्ट पहुंची हैं। खराब मौसम के कारण तीन उड़ानों को डाइवर्ट और एक को रद्द कर दिया गया। वहीं अन्य उड़ानों के समय में भी परिवर्तन किया गया। एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है।
एयर इंडिया मुंबई की उड़ान को सुबह 9:55 बजे एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन खराब मौसम के कारण यह उड़ान एयरपोर्ट के आसमान में कई चक्कर लगाकर दिल्ली डाइवर्ट कर दी गई। एयर इंडिया की दिल्ली वाली उड़ान को सुबह 10:20 पर उतरना था। इस उड़ान को भी आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया।
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दोपहर 12:20 पर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली वाली उड़ान को रद्द कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की 12:20 बजे मुंबई से आने वाली दूसरी उड़ान को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं इंडिया दिल्ली की उड़ान का समय 1:00 से बदलकर शाम करीब 4: 15 बजे कर दिया गया। अभी भी देहरादून एयरपोर्ट के आसपास मौसम खराब बना हुआ है।