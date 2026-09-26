जौलीग्रांट एयरपोर्ट: खराब मौसम के कारण हवाई यातायात प्रभावित, तीन उड़ानें डाइवर्ट, एक रद्द और अन्य का समय बदला

खराब मौसम के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह से अब तक सिर्फ दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की कुल तीन उड़ानें ही एयरपोर्ट पहुंची हैं। खराब मौसम के कारण तीन उड़ानों को डाइवर्ट और एक को रद्द कर दिया गया। वहीं अन्य उड़ानों के समय में भी परिवर्तन किया गया। एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है।

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