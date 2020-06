Coronavirus : बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोनिल दवा, सौ फीसदी रिकवरी रेट का किया दावा

पतंजलि योगपीठ की ओर से दावा किया गया है कि कोरोना टैबलेट पर हुआ यह शोध पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। 'दिव्य कोरोनील टैबलेट' का निर्माण आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार में किया जा रहा है।

योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि कोरोना वायरस को मात देने वाली ये दवाई आर्युवेदिक है, इसका नाम 'कोरोनिल' दिया गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि पूरी रिसर्च के साथ हमने इसे तैयार किया है। दवा का सौ फीसदी रिकवरी रेट है और शून्य फीसदी डेथ रेट है। भले ही लोग अभी हमसे इस दावे पर प्रश्न करें, हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। हमारे पास हर सवाल का जवाब है।

We've prepared the first Ayurvedic-clinically controlled, research, evidence & trial based medicine for COVID19. We conducted a clinical case study&clinical controlled trial, and found 69% patients recovered in 3 days & 100% patients recovered in 7 days: Yog Guru Ramdev, Haridwar pic.twitter.com/QFQSVF0JIh

