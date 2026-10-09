Dehradun News: कैरम में आसिफ-तनवीर की जोड़ी बनी विजेता

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कैरम प्रतियोगिता के मसूरी डबल्स ओपन वर्ग के फाइनल में आसिफ और तनवीर की जोड़ी ने चंद्र वर्मा और मोहित की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 29-26 से हराकर जीत दर्ज की। सीनियर सिटीजन डबल्स वर्ग के फाइनल में देहरादून के पीयूष थपलियाल और अनुराग कला की जोड़ी ने सीएस भट्टी और रमेंद्र सिंह की जोड़ी को 16-02 और 19-0 से पराजित कर खिताब जीता। कबड्डी बालक ओपन वर्ग में देवभूमि की टीम ने रमा देवी को 29-04 से हराया। दूसरे मुकाबले में बाबा क्लब ने पर्यटन घाटी कालीधर को 25-19 से शिकस्त दी, जबकि जौनपुर की टीम ने नैनबाग को 24-16 से पराजित किया। कबड्डी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रवीण रावत, गुडमोहन, कुलदीप चौहान और नरेंद्र चौहान ने निभाई।

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मसूरी। मसूरी शरदोत्सव के तहत आयोजित कैरम और कबड्डी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कैरम के मसूरी डबल्स ओपन वर्ग में आसिफ और तनवीर की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। सीनियर सिटीजन डबल्स वर्ग में देहरादून की जोड़ी विजेता रही। वहीं, कबड्डी बालक ओपन वर्ग में विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार को खेला जाएगा।