Dehradun News: आउट ऑफ टर्न सेवा योजना के तहत आवेदन शुरू
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:02 PM IST
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देहरादून। उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न सेवा योजना के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरुंग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर तय की गई है। उत्तराखंड के स्थाई खिलाड़ी योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
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