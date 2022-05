{"_id":"6289aa03f5d89173881384e9","slug":"aam-admi-party-more-than-three-hundred-officials-resigned-from-aap","type":"story","status":"publish","title_hn":"आप को फिर झटका: 300 से अधिक पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, कहा- प्रदेश में पार्टी का नहीं कोई भविष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 22 May 2022 08:42 AM IST