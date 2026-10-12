Dehradun News: विस्तारकों और प्रभारियों की कार्यशाला काशीपुर में होगी

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भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि यह कार्यशाला सभी 70 विधानसभा के विस्तारकों और प्रभारियों के लिए है। इसमें संगठनात्मक, राजनीतिक, रणनीतिक और चुनावी संरचना पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय और सशक्त बनाना है। साथ ही, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और पार्टी की रणनीति को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना है। इसमें चुनावी राजनीति, संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रवार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सामाजिक समीकरणों के अनुरूप प्रभावी कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।I