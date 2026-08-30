Dehradun News: भजन संध्या में शिव-पार्वती विवाह की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

विज्ञापन



भजन संध्या में मुंबई से आए गायक शेखर जायसवाल एंड ग्रुप ने प्रस्तुति दी। इस दौरान शिव-पार्वती विवाह की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। गायक शेखर जायसवाल एंड ग्रुप ने सर्वप्रथम गणेश वंदना गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद भगवान भोले नाथ की महिमा और 12 ज्योतिर्लिंगों का भजन गाया। कलाकारों ने लोक नृत्य- मयूर डांस और भगवान शिव पार्वती विवाह की झांकी निकाली। कार्यक्रम में साधु-संतों ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर महंत कृष्ण गिरी महाराज, दिगंबर भरत गिरी, गोपाल गुप्ता, महेश खंडेलवाल, मुकेश गुप्ता, अनुज गुप्ता, आशीष गुप्ता, रजनीश यादव, राम माटा, विनय वर्मा आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

देहरादून। प्राचीन टपकेश्वर महादेव की शोभायात्रा रविवार को भंडारे और भजन संध्या के साथ संपन्न हो गई। श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से दोपहर में कुष्ठ आश्रम, चंदर रोड पर भंडारे का आयोजन किया गया। जबकि शाम को पार्क रोड स्थित एक विवाह स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया।