Dehradun News: नौ मंजिला मंदिर के पास भारी भरकम पुश्ता गिरा
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 27 Aug 2026 02:21 AM IST
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शहर में मंगलवार को हुई बारिश के बीच लाइब्रेरी-स्प्रिंग रोड पर नौ मंजिला मंदिर के निकट भारी भरकम पुश्ता गिरने से सड़क पर मलबा आ गया। इससे मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।
नगर पालिका सभासद पवन थलवाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे नौ मंजिला मंदिर के पास भारी भरकम पुश्ता गिर गया था, जिससे सड़क पर मलबा आ गया और यातायात पूरी तरह बंद हो गया। बुधवार सुबह तक मार्ग बाधित रहने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।
नगर पालिका ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे जेसीबी से मलबा हटाया।बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। बारिश से शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं।
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नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि बारिश कम होते ही शहर की सड़कों को ठीक करने का कार्य शुरू किया जाएगा।
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नगर पालिका सभासद पवन थलवाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे नौ मंजिला मंदिर के पास भारी भरकम पुश्ता गिर गया था, जिससे सड़क पर मलबा आ गया और यातायात पूरी तरह बंद हो गया। बुधवार सुबह तक मार्ग बाधित रहने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।
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नगर पालिका ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे जेसीबी से मलबा हटाया।बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। बारिश से शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं।
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नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि बारिश कम होते ही शहर की सड़कों को ठीक करने का कार्य शुरू किया जाएगा।