फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   A massive retaining wall near the nine-story temple collapsed

Dehradun News: नौ मंजिला मंदिर के पास भारी भरकम पुश्ता गिरा

Thu, 27 Aug 2026 02:21 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 27 Aug 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
A massive retaining wall near the nine-story temple collapsed
शहर में मंगलवार को हुई बारिश के बीच लाइब्रेरी-स्प्रिंग रोड पर नौ मंजिला मंदिर के निकट भारी भरकम पुश्ता गिरने से सड़क पर मलबा आ गया। इससे मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

नगर पालिका सभासद पवन थलवाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे नौ मंजिला मंदिर के पास भारी भरकम पुश्ता गिर गया था, जिससे सड़क पर मलबा आ गया और यातायात पूरी तरह बंद हो गया। बुधवार सुबह तक मार्ग बाधित रहने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन

नगर पालिका ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे जेसीबी से मलबा हटाया।बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। बारिश से शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि बारिश कम होते ही शहर की सड़कों को ठीक करने का कार्य शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed