फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   A large contingent of forest personnel and trainees assembled

Dehradun News: हाथी को हांकने के लिए जुटी वनकर्मियों व प्रशिक्षुओं की भारी फौज

Tue, 03 Nov 2026 07:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 03 Nov 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
A large contingent of forest personnel and trainees assembled
फॉलोअप
विज्ञापन

- जंगल से निकलकर हरबर्टपुर में आए हाथी के लिए रातभर चली कांबिंग, हाथी जंगल की ओर लौटा
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। तिमली के जंगल से निकलकर हरबर्टपुर शहर के आबादी क्षेत्र में आए हाथी को वापस जंगल की ओर भेजने में वन विभाग के पसीने छूटे। बड़ी संख्या में वनकर्मियों व वन आरक्षी प्रशिक्षुओं की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार रात को हाथी को जंगल की ओर लौटाया जा सका। उधर आरक्षित वन क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में मंगलवार को भी दिनभर गश्त जारी रही।

भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की तिमली रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र से निकलकर एक हाथी सोमवार की सुबह पांच बजे हरबर्टपुर शहर की आबादी में आ धमका था। वन विभाग की टीम दिनभर हाथी को जंगल की ओर हांकने का प्रयास करती रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूरज ढलने के साथ ही हाथी ने आदूवाला और आसन क्षेत्र का रुख किया। हाथी पर नजर रख रही वन विभाग की टीम भी उसके पीछे-पीछे चली। इस दौरान हाथी के आसन बैराज क्षेत्र की ओर मुड़ जाने की सूचना पर रामपुर मंडी स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के अनुदेशक आनंद रावत 72 प्रशिक्षुओं की फौज लेकर रात में ही जंगल में उतर गए। वन विभाग की इस बड़ी कसरत के बीच हाथी लगभग 12 बजे आरक्षित वन क्षेत्र की ओर मुड़ गया। तिमली रेंजर विनय नौटियाल ने बताया हाथी दोबारा से जंगल से बाहर न आए इसके लिए पूरे क्षेत्र में निरंतर गश्त की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed