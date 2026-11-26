विश्व टेस्ट चैंपियनशिप: फाइनल की दौड़ से बाहर हुआ बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका का दावा मजबूत; देखें अपडेटेड टेबल
दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी एकतरफा जीत दर्ज कर अपनी बादशाहत मजबूत कर ली है। इस नतीजे ने डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ का एक बड़ा समीकरण बदल दिया है। बांग्लादेश का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन भारत के सामने अभी लंबी चुनौती है।
विस्तार
दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने पारी और 219 रन से बड़ी जीत दर्ज की। यह मुकाबला सिर्फ तीन दिन में समाप्त हो गया। इस हार के साथ बांग्लादेश की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वहीं, मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। भारतीय टीम चौथे स्थान पर बनी हुई है।
मुल्डर ने शतक के बाद सात विकेट लेकर रचा इतिहास
दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की जीत के हीरो वियान मुल्डर रहे। उन्होंने पहली पारी में शतक लगाकर टीम को 494/7 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दूसरी पारी में 31 रन देकर सात विकेट झटके और बांग्लादेश की पारी 184 रन पर समेट दी। इस प्रदर्शन के साथ मुल्डर टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच में शतक लगाने और सात विकेट लेने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। वह ऐसा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेटर भी हैं।
एकरमैन ने भी बल्ले से मचाया धमाल
दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्क्स एकरमैन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 138 गेंदों में 150 रन बनाए। इस सीरीज में उनके बल्ले से छह पारियों में कुल 470 रन निकले। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में करियर की शुरुआती छह पारियों में यह संयुक्त रूप से पांचवां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
एकरमैन ने पहले टेस्ट में भी 157 रन की पारी खेली थी। उन्हें सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले पहली पारी में कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन ने तीन-तीन विकेट लेकर बांग्लादेश को सिर्फ 91 रन पर समेट दिया था। रबाडा ने सीरीज में 12 विकेट लेने के अलावा अपनी एकमात्र बल्लेबाजी पारी में 72 रन भी बनाए।
WTC अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर
बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 2-0 की जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टीम का अंक प्रतिशत 77.78 हो गया है। पांच टेस्ट मैच अभी बाकी हैं और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार बनी हुई है। दूसरी ओर, बांग्लादेश 36.67 प्रतिशत अंक के साथ छठे स्थान पर खिसक गया है। पहले टेस्ट में हार के बाद ही टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई थी।
WTC 2025-27 की ताजा अंक तालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|कटे अंक
|अंक
|अंक प्रतिशत
|1
|दक्षिण अफ्रीका
|9
|7
|2
|0
|0
|84
|77.78
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|4
|0
|0
|108
|69.23
|3
|न्यूजीलैंड
|7
|4
|1
|2
|0
|56
|66.67
|4
|भारत
|12
|5
|4
|3
|0
|72
|50.00
|5
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|14
|74
|38.54
|6
|बांग्लादेश
|10
|3
|5
|2
|0
|44
|36.67
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|8
|3
|2
|46
|27.38
|8
|श्रीलंका
|8
|1
|3
|4
|15
|13
|13.54
|9
|पाकिस्तान
|11
|3
|7
|1
|24
|16
|12.12
भारतीय टीम 12 टेस्ट में पांच जीत, चार हार और तीन ड्रॉ के साथ 50 प्रतिशत अंक लेकर चौथे स्थान पर है। उसके खाते में 72 अंक हैं। न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्थिति भी मजबूत है। वहीं, इंग्लैंड 38.54 प्रतिशत अंक के साथ पांचवें स्थान पर है। बांग्लादेश के अलावा वेस्टइंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें भी फिलहाल अंक तालिका में निचले पायदान पर हैं।