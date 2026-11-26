एकरमैन ने भी बल्ले से मचाया धमाल

दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्क्स एकरमैन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 138 गेंदों में 150 रन बनाए। इस सीरीज में उनके बल्ले से छह पारियों में कुल 470 रन निकले। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में करियर की शुरुआती छह पारियों में यह संयुक्त रूप से पांचवां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।



एकरमैन ने पहले टेस्ट में भी 157 रन की पारी खेली थी। उन्हें सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले पहली पारी में कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन ने तीन-तीन विकेट लेकर बांग्लादेश को सिर्फ 91 रन पर समेट दिया था। रबाडा ने सीरीज में 12 विकेट लेने के अलावा अपनी एकमात्र बल्लेबाजी पारी में 72 रन भी बनाए।