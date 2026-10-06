{"_id":"6ac4c649f94e4eab6601aaee","slug":"why-was-suryakumar-yadav-dropped-from-mumbai-ranji-squad-pre-season-camp-absence-key-reason-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सूर्यकुमार मुंबई रणजी टीम से क्यों किए गए बाहर?: क्रिकेट संघ ने किया खुलासा, कहा- वापसी का दरवाजा अभी भी खुला","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन सूर्यकुमार यादव की मुंबई रणजी टीम में जगह नहीं बनने की बड़ी वजह सामने आई है। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि सूर्यकुमार का प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप में लगातार मौजूद नहीं रहना उनके चयन नहीं होने का प्रमुख कारण रहा। भारत के पूर्व टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान ने राष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी के लिए खुद को उपलब्ध कराया था। हालांकि, वह मुंबई के प्री-सीजन कैंप में शामिल नहीं हुए। मुंबई के रेड-बॉल खिलाड़ी पिछले करीब एक महीने से अभ्यास कर रहे हैं और मंगलवार को भी सीसीआई तथा बीकेसी ग्राउंड पर उनका अभ्यास जारी रहा।

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चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ी को चुना

एमसीए सूत्र के मुताबिक, सूर्यकुमार के पास तत्काल रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव भी नहीं है। सूत्र ने कहा, 'आखिर में यह एक टीम गेम है। उनके पास तत्काल रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव नहीं है और सूर्यकुमार को लेकर सभी एकमत थे।' सूत्र के अनुसार, अगर सूर्यकुमार को टीम में शामिल किया जाता तो किसी युवा खिलाड़ी को बाहर करना पड़ता, जो चयनकर्ताओं को उचित नहीं लगा। पीटीआई के मुताबिक, करीब 10 दिन पहले जब मुंबई टीम के चयन को लेकर उनसे संपर्क किया गया था, तब भी सूर्यकुमार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। बाद में उन्होंने खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताया।

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वापसी के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं

मुंबई ने सूर्यकुमार के लिए रणजी टीम में वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। वह आखिरी बार आईपीएल के तुरंत बाद हुई टी20 मुंबई लीग में खेलते नजर आए थे। अब अगर सूर्यकुमार को दोबारा मुंबई की रेड-बॉल टीम में जगह बनानी है तो उन्हें एमसीए द्वारा आयोजित क्लब क्रिकेट में खेलना होगा। वह पुलिस शील्ड या पुरुषोत्तम शील्ड टूर्नामेंट के जरिए चयनकर्ताओं का ध्यान खींच सकते हैं। यानी रणजी टीम से बाहर होना उनके लिए स्थायी फैसला नहीं है। क्लब क्रिकेट में प्रदर्शन के बाद उनके नाम पर फिर विचार किया जा सकता है।

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सफेद गेंद में भी स्थिति साफ

सूर्यकुमार की व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मुंबई के लिए दावेदारी फिलहाल बनी हुई है। मुंबई के चयनकर्ताओं ने उन्हें बताया है कि 2026-27 सत्र में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। 36 वर्षीय सूर्यकुमार ने इस साल भारत को तीसरा टी20 विश्व कप खिताब दिलाया था। मुंबई की कप्तानी के लिए भी उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब भारत के नए टी20 कप्तान और सूर्यकुमार के उत्तराधिकारी श्रेयस अय्यर उपलब्ध न हों।