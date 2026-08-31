दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल: कप्तान तिलक वर्मा के शतक से साउथ जोन ने हासिल की बढ़त, श्रेयस गोपाल ने भी दिखाया दम

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विज्ञापन साउथ जोन ने बीसीसीआई सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 पर जारी दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन की समाप्ति तक साउथ जोन ने 90 रन की बढ़त हासिल कर ली है। साउथ जोन का स्कोर स्टंप्स के समय नौ विकेट पर 285 रन है। फिलहाल क्रीज पर तिलक 225 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 106 रन और कावुरी साईतेजा खाता खोले बिना मौजूद हैं।

खराब रही थी साउथ जोन की शुरुआत

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ जोन पहली पारी में सिर्फ 195 रन पर ढेर हो गई थी। साउथ जोन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और इस टीम ने 80 रन तक अपने पांच विकेट खो दिए थे। यहां से तिलक वर्मा ने श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 334 गेंदों में 175 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 255 रन तक पहुंचाया। श्रेयस गोपाल छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 11 चौकों के साथ 88 रन बनाए। तिलक शतक लगाने में सफल रहे और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वह नाबाद ही रहे। नॉर्थ जोन की ओर से गुरनूर बरार 70 रन देकर चार विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट चटकाए हैं।

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