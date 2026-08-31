दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल: कप्तान तिलक वर्मा के शतक से साउथ जोन ने हासिल की बढ़त, श्रेयस गोपाल ने भी दिखाया दम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 31 Aug 2026 06:36 PM IST
सार
साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन पर बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन ने पहली पारी में नौ विकेट पर 285 रन बना लिए हैं। साउथ जोन के लिए कप्तान तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और शतक लगाने में सफल रहे।
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विस्तार
साउथ जोन ने बीसीसीआई सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 पर जारी दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन की समाप्ति तक साउथ जोन ने 90 रन की बढ़त हासिल कर ली है। साउथ जोन का स्कोर स्टंप्स के समय नौ विकेट पर 285 रन है। फिलहाल क्रीज पर तिलक 225 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 106 रन और कावुरी साईतेजा खाता खोले बिना मौजूद हैं।
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खराब रही थी साउथ जोन की शुरुआत
इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ जोन पहली पारी में सिर्फ 195 रन पर ढेर हो गई थी। साउथ जोन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और इस टीम ने 80 रन तक अपने पांच विकेट खो दिए थे। यहां से तिलक वर्मा ने श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 334 गेंदों में 175 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 255 रन तक पहुंचाया। श्रेयस गोपाल छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 11 चौकों के साथ 88 रन बनाए। तिलक शतक लगाने में सफल रहे और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वह नाबाद ही रहे। नॉर्थ जोन की ओर से गुरनूर बरार 70 रन देकर चार विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट चटकाए हैं।
इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ जोन पहली पारी में सिर्फ 195 रन पर ढेर हो गई थी। साउथ जोन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और इस टीम ने 80 रन तक अपने पांच विकेट खो दिए थे। यहां से तिलक वर्मा ने श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 334 गेंदों में 175 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 255 रन तक पहुंचाया। श्रेयस गोपाल छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 11 चौकों के साथ 88 रन बनाए। तिलक शतक लगाने में सफल रहे और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वह नाबाद ही रहे। नॉर्थ जोन की ओर से गुरनूर बरार 70 रन देकर चार विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट चटकाए हैं।
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तिलक ने गोपाल के साथ निभाई साझेदारी
दक्षिण क्षेत्र ने दिन की शुरुआत 40 रन पर दो विकेट से आगे से की, लेकिन गुरनूर बरार ने पहले सत्र में तीन विकेट झटककर टीम का स्कोर पांच विकेट पर 80 रन कर दिया। बरार ने बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज एन जगदीशन (36) को बोल्ड करने के बाद आर स्मरण (27) और कोडिमेला हिमतेजा (शून्य) को पवेलियन की राह दिखाई। तिलक और गोपाल ने इसके बाद मोर्चा संभाला और नॉर्थ जोन के गेंदबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। गोपाल ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए नियमित अंतराल पर चौके लगाए, जबकि तिलक ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया।
अंशुल कंबोज (53 पर दो विकेट) की गेंद पर तिलक के खिलाफ पगबाधा की करीबी अपील को मैदानी अंपायर ने खारिज कर दिया, लेकिन दिन के अंतिम सत्र में अर्शदीप ने गोपाल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। गोपाल ने 169 गेंदों की पारी में 11 चौके लगाए। इसके बाद साउथ जोन ने जल्दी-जल्दी तीन और विकेट गंवा दिए। कंबोज ने तनय त्यागराजन को छह रन पर आउट किया। वहीं अर्शदीप ने विद्वथ कावेरप्पा का विकेट चटकाया।
दक्षिण क्षेत्र ने दिन की शुरुआत 40 रन पर दो विकेट से आगे से की, लेकिन गुरनूर बरार ने पहले सत्र में तीन विकेट झटककर टीम का स्कोर पांच विकेट पर 80 रन कर दिया। बरार ने बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज एन जगदीशन (36) को बोल्ड करने के बाद आर स्मरण (27) और कोडिमेला हिमतेजा (शून्य) को पवेलियन की राह दिखाई। तिलक और गोपाल ने इसके बाद मोर्चा संभाला और नॉर्थ जोन के गेंदबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। गोपाल ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए नियमित अंतराल पर चौके लगाए, जबकि तिलक ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया।
अंशुल कंबोज (53 पर दो विकेट) की गेंद पर तिलक के खिलाफ पगबाधा की करीबी अपील को मैदानी अंपायर ने खारिज कर दिया, लेकिन दिन के अंतिम सत्र में अर्शदीप ने गोपाल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। गोपाल ने 169 गेंदों की पारी में 11 चौके लगाए। इसके बाद साउथ जोन ने जल्दी-जल्दी तीन और विकेट गंवा दिए। कंबोज ने तनय त्यागराजन को छह रन पर आउट किया। वहीं अर्शदीप ने विद्वथ कावेरप्पा का विकेट चटकाया।