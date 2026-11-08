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भारत vs न्यूजीलैंड: विराट कोहली को फैन ने मैदान पर फेंका प्लास्टिक का बैट, भड़के भारतीय स्टार ने दिया ऐसा जवाब

Sun, 08 Nov 2026 08:51 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 08 Nov 2026 08:51 AM IST
सार

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के दौरान एक प्रशंसक ने बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे विराट कोहली की ओर प्लास्टिक का बल्ला फेंक दिया। माना जा रहा है कि वह ऑटोग्राफ चाहता था। कोहली ने बल्ला उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

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Watch: Fan Throws Plastic Bat Towards Virat Kohli During 2nd ODI, Star's Reaction Goes Viral
विराट कोहली - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक प्रशंसक ने उनकी ओर प्लास्टिक का छोटा बल्ला मैदान पर फेंक दिया। माना जा रहा है कि प्रशंसक इस बल्ले पर कोहली का ऑटोग्राफ चाहता था। हालांकि, भारतीय बल्लेबाज को फैन की यह हरकत पसंद नहीं आई। उन्होंने बल्ला उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिया। इस दौरान उन्होंने दर्शकों की ओर इशारा करते हुए भी ऐसी हरकत नहीं करने का संकेत दिया।

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फैन ने मैदान पर फेंका प्लास्टिक का बल्ला
यह घटना शनिवार को वेलिंगटन में खेले गए भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के दौरान की बताई जा रही है। मैच में फील्डिंग करते समय कोहली बाउंड्री के नजदीक तैनात थे। इसी दौरान स्टैंड से एक प्रशंसक ने प्लास्टिक का बल्ला मैदान पर फेंक दिया। ऐसा माना जा रहा है कि फैन कोहली से उस बल्ले पर ऑटोग्राफ चाहता था। हालांकि, कोहली इस हरकत से नाराज नजर आए। उन्होंने बल्ला उठाया और उसे खेल के मैदान से बाहर फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों को इशारों में ऐसा नहीं करने की नसीहत भी दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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राहुल ने संभाली भारतीय पारी, भारत ने 2-0 की बढ़त बनाई
मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में 134 रन पर सिमट गई थी। भारत के लिए गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर चार विकेट लिए। औकिब नबी ने दो और अंशुल कंबोज ने भी दो विकेट हासिल किए।
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47 रन पर गंवा दिए थे चार विकेट
135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल (0), विराट कोहली (7) और रोहित शर्मा (23) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद अक्षर पटेल भी सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 47 रन पर चार विकेट हो गया था।

ऐसे मुश्किल समय में केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी संभाली। श्रेयस ने 30 रन बनाए, जबकि राहुल 26 रन बनाकर नाबाद रहे। बारिश के कारण खेल रोके जाने तक भारत ने 26 ओवर में सात विकेट पर 113 रन बना लिए थे। उस समय डीएलएस पार स्कोर 109 रन था। इसी आधार पर भारत को चार विकेट से विजेता घोषित किया गया।
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