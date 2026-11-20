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एनडीटीवी से बातचीत में वीरेंद्र सहवाग ने कहा, 'एक पिता के तौर पर मुझे खुशी है कि आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। लेकिन यह उसके सफर की सिर्फ शुरुआत है। मैंने उससे कहा है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए सिर्फ इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।' विज्ञापन अंडर-19 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने आर्यवीर सहवाग की कामयाबी से उनके पिता और भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग काफी खुश हैं। हालांकि, उन्होंने अपने बेटे को अभी से इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होने की सलाह दी है। सहवाग का मानना है कि आर्यवीर के करियर की यह सिर्फ शुरुआत है और उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है।

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दिल्ली के लिए चार दिवसीय मैच खेलेंगे आर्यवीर

सहवाग ने बताया कि अंडर-19 एशिया कप के बाद आर्यवीर दिल्ली राज्य की अंडर-19 टीम के शिविर से जुड़ेंगे। यहां उन्हें चार दिवसीय मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। वह टीम के कप्तान भी हैं, इसलिए उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।



बेटे की बल्लेबाजी में दिखती है अपनी झलक

वीरेंद्र सहवाग ने माना कि आर्यवीर के कुछ शॉट उन्हें अपने शुरुआती क्रिकेट करियर की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, 'उसके कुछ शॉट मुझे मेरे युवा दिनों की याद दिलाते हैं। उसे खेलते हुए देखकर अच्छा लगता है। इसका पूरा श्रेय उसी की मेहनत को जाता है। वह मेरी बात तो बहुत कम ही सुनता है।'



सहवाग ने यह भी बताया कि आर्यवीर अपने अलग-अलग कोच से काफी कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यवीर अपने कोच राजू शर्मा की बात ज्यादा सुनते हैं। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में भी अलग-अलग कोच से प्रशिक्षण लिया। अंडर-19 एशिया कप के दौरान भी उन्हें एक अलग कोच का मार्गदर्शन मिला। सहवाग के मुताबिक, अलग-अलग कोच से सीखने का उन्हें फायदा मिल रहा है।

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