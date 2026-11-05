आईसीसी अवॉर्ड्स: प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किन छह खिलाड़ियों के बीच मुकाबला? भारत की यह स्टार भी रेस में शामिल

Standout all-rounders for South Africa and Pakistan, as well as a West Indies star batter, are in contention for the ICC Men’s Player of the Month for October 2026 🎖️ Read more ➡️ https://t.co/4KSIQz952Q https://t.co/sK94I7cRmk — ICC (@ICC) November 5, 2026

यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दूसरे टेस्ट में यानसन ने 85 रन बनाने के साथ छह विकेट लिए और टीम को पारी और 31 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। निर्णायक तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने अर्धशतक लगाने के साथ तीन विकेट हासिल किए। इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में मिला और वह शीर्ष स्थान पर पहुंच गए।पाकिस्तान के इस ऑलराउंडर ने घरेलू वनडे त्रिकोणीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच मुकाबलों में 149 रन बनाए और नौ विकेट लिए। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 59 रन की अहम पारी खेलने के बाद 40 रन देकर छह विकेट हासिल किए। यह घरेलू मैदान पर किसी पाकिस्तानी गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 31 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाकर पाकिस्तान को 326 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। उन्हें टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।होप ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने तीसरे वनडे में नाबाद 162 रन बनाए और वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। यह टीम का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज था। इसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने दो शतक लगाए। चौथे टी20 में 50 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए। पूरी सीरीज में उनके बल्ले से 261 रन निकले और उनका स्ट्राइक रेट 190.51 रहा।