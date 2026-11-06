{"_id":"6aed61e4b6ed612c4a008fd3","slug":"sourav-ganguly-reveals-delhi-capitals-ipl-2027-auction-targets-fraser-mcgurk-and-shai-hope-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: किन दो विदेशी खिलाड़ियों को खरीदना चाहते हैं कोच सौरव गांगुली? दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया ये प्लान","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 मिनी ऑक्शन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच सौरव गांगुली ने उन दो विदेशी खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजी आगामी नीलामी में खरीदना चाहती है। इनमें ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क और वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप शामिल हैं। गांगुली के इस खुलासे से संकेत मिले हैं कि दिल्ली अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती है। विज्ञापन

Trending Videos

'हमारी नजर दो विदेशी खिलाड़ियों पर है'

आनंदबाजार पत्रिका के मुताबिक, सौरव गांगुली ने कहा, 'हमारी नजर दो विदेशी खिलाड़ियों पर है। हम ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर मैकगर्क और वेस्टइंडीज के शाई होप को टीम में लाना चाहते हैं।' आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होने की खबर है। वहीं, सभी फ्रेंचाइजी को अपनी रिटेंशन और रिलीज सूची 17 नवंबर तक सौंपनी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

दिल्ली के लिए खेल चुके हैं मैकगर्क और शाई होप

फ्रेजर मैकगर्क ने 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया था। उन्हें रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया गया था। इसके बाद अगले ऑक्शन में दिल्ली ने राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें अपने साथ बरकरार रखा था। फ्रेंचाइजी ने इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए नौ करोड़ रुपये खर्च किए थे।



मैकगर्क ने अब तक 15 आईपीएल मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने 25.67 की औसत और 199.49 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए हैं। वहीं, शाई होप को दिल्ली ने आईपीएल 2024 के लिए 75 लाख रुपये में खरीदा था। हालांकि, एक सत्र के बाद ही फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। अब गांगुली उन्हें दोबारा टीम में शामिल करना चाहते हैं।

विज्ञापन

कोचिंग स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों तक, दिल्ली में बड़े बदलाव

दिल्ली कैपिटल्स में इस बार कई बड़े बदलाव हुए हैं। सौरव गांगुली को मुख्य कोच बनाया गया है। वहीं, पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा को स्पिन गेंदबाजी कोच और युवराज सिंह को सहायक कोच एवं बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।



ट्रेड विंडो में भी दिल्ली काफी सक्रिय रही है। टीम ने तेज गेंदबाज टी नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ट्रेड किया और बदले में लेग स्पिनर जीशान अंसारी को शामिल किया। इससे पहले दिल्ली ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ ट्रेड किया था और ऋषभ पंत को वापस टीम में शामिल किया था।