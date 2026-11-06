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दूसरे वनडे से पहले न्यूजीलैंड को लगा झटका: क्यों पूरी सीरीज से बाहर हुए डेवोन कॉनवे? हेनरी की चोट पर आया अपडेट

Fri, 06 Nov 2026 09:23 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 06 Nov 2026 09:23 AM IST
सार

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बाकी मुकाबलों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे कन्कशन के कारण बाहर हो गए हैं। अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें चोट लगी थी। हालांकि, हेनरी को दूसरे वनडे के लिए फिट घोषित किया गया है। कॉनवे की जगह निक केली टीम में शामिल होंगे।

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Devon Conway Ruled Out of India ODI Series With Concussion, Matt Henry Fit for Second ODI
कॉनवे - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। कॉनवे को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी थी और वह कन्कशन (सिर में चोट लगने के बाद मस्तिष्क पर असर) का शिकार हुए हैं। वहीं, तेज गेंदबाज मैट हेनरी को दूसरे वनडे के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में भी नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

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अभ्यास के दौरान आपस में टकराए थे कॉनवे और हेनरी
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे से एक दिन पहले दोनों खिलाड़ी अभ्यास के दौरान फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान कॉनवे और हेनरी आपस में टकरा गए थे। इसके बाद दोनों को पहले वनडे से बाहर रहना पड़ा। जांच के बाद कॉनवे को कन्कशन की पुष्टि हुई और उन्हें पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। दूसरी ओर, हेनरी को कन्कशन नहीं होने की पुष्टि के बाद दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध घोषित किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, 'डेवोन कॉनवे मंगलवार को अभ्यास के दौरान फील्डिंग करते हुए कन्कशन का शिकार हुए थे। इसके कारण वह भारत के खिलाफ बाकी बचे वनडे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली, जिन्हें चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था, कॉनवे की जगह टीम से जुड़ेंगे।'
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Devon Conway Ruled Out of India ODI Series With Concussion, Matt Henry Fit for Second ODI
मैट हेनरी - फोटो : ANI
निक केली को मिला मौका, डेल फिलिप्स न्यूजीलैंड ए में शामिल
कॉनवे की जगह निक केली को न्यूजीलैंड की वनडे टीम में शामिल किया गया है। उन्हें शुरुआत में केवल सीरीज के चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए चुना गया था, लेकिन अब वह दूसरे वनडे से ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इस बदलाव का असर न्यूजीलैंड ए की टीम पर भी पड़ा है। केली को भारत ए के खिलाफ शनिवार को लिंकन में होने वाले अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से हटाया गया है। उनकी जगह ऑकलैंड के बल्लेबाज डेल फिलिप्स को न्यूजीलैंड ए की टीम में शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने बयान में आगे कहा, 'कॉनवे के साथ फील्डिंग अभ्यास के दौरान टकराने वाले मैट हेनरी को कन्कशन नहीं होने की पुष्टि हुई है। ऑकलैंड एसेस के बल्लेबाज डेल फिलिप्स शनिवार से शुरू होने वाले भारत ए के खिलाफ आखिरी चार दिवसीय मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड ए टीम में केली की जगह लेंगे।'
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Devon Conway Ruled Out of India ODI Series With Concussion, Matt Henry Fit for Second ODI
निक केली - फोटो : Twitter
भारत ने पहले वनडे में पांच विकेट से दर्ज की थी जीत
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया था। बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने डकवर्थ लुईस (डीएलएस) पद्धति से पांच विकेट से जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत की ओर से अंशुल कंबोज को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उन्होंने 10 ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए थे। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शनिवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की नजरें मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करने पर होंगी, जबकि भारतीय टीम अपनी बढ़त को 2-0 करने के इरादे से उतरेगी।
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