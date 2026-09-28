{"_id":"6ab9cdc1a3097bcc1c055786","slug":"virat-kohli-creates-history-with-15-000-odi-runs-13-remarkable-records-from-thiruvananthapuram-ind-vs-wi-odi-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"139 रन...10 चौके...9 छक्के: विराट कोहली के बल्ले ने मचाई तबाही! तिरुवनंतपुरम में बने 13 धांसू रिकॉर्ड्स, जानें","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम वनडे में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। कोहली ने 119 गेंदों में 139 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और नौ छक्के शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने वनडे में 15 हजार रन पूरे करने के साथ कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। कोहली ने इस मैच में सिर्फ अपने रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि शुभमन गिल और कुलदीप यादव भी खास उपलब्धियों की सूची में शामिल हुए। आइए जानते हैं तिरुवनंतपुरम में बने इन 13 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में... विज्ञापन

1. 15,080 वनडे रन

विराट कोहली के वनडे में अब 15,080 रन हो गए हैं। वह 15 हजार रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए हैं।



वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज खिलाड़ी मैच रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक सचिन तेंदुलकर 463 18,426 200* 44.83 49 96 विराट कोहली 315 15,080 183 59.13 55 79 कुमार संगकारा 404 14,234 169 41.98 25 93 रिकी पोंटिंग 375 13,704 164 42.03 30 82 सनथ जयसूर्या 445 13,430 189 32.36 28 68 महेला जयवर्धने 448 12,650 144 33.37 19 77



विराट कोहली के वनडे में अब 15,080 रन हो गए हैं। वह 15 हजार रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए हैं।

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2. 303 पारियों में 15 हजार रन

कोहली ने 303 पारियों में 15 हजार वनडे रन पूरे किए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर ने 377 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। गेंदों के लिहाज से भी कोहली सबसे तेज रहे। उन्होंने 15,950 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ, जबकि तेंदुलकर ने 17,528 गेंदें खेली थीं। हालांकि, डेब्यू से इस मुकाम तक पहुंचने में तेंदुलकर ने कोहली से 212 दिन कम लिए।

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3. लिस्ट-ए क्रिकेट में 60वां शतक

वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली का शतक लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका 60वां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोनों के नाम अब इस प्रारूप में 60-60 शतक हैं।



लिस्ट-ए करियर में सबसे ज्यादा शतक खिलाड़ी मैच पारी रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक विराट कोहली 351 338 16,730 183 58.29 60 88 सचिन तेंदुलकर 551 538 21,999 200* 45.54 60 114 ग्राहम गूच 613 601 22,211 198* 40.16 44 139 ग्राहम हिक 651 630 22,059 172* 41.30 40 139 कुमार संगकारा 529 501 19,456 169 43.52 39 120 वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली का शतक लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका 60वां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोनों के नाम अब इस प्रारूप में 60-60 शतक हैं।

4. भारत में 7000 वनडे रन

भारत में कोहली के वनडे रनों की संख्या 7006 हो गई है। वह किसी एक देश में 7000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के भारत में बनाए 6976 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।



मेजबान देश में सबसे ज्यादा वनडे रन खिलाड़ी मैच रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक विराट कोहली (भारत) 131 7006 166* 63.69 28 36 सचिन तेंदुलकर (भारत) 164 6976 200* 48.11 20 38 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 154 5521 134* 39.71 14 32 रोहित शर्मा (भारत) 104 5249 264 55.25 14 25 जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 144 5186 139 45.89 6 40 भारत में कोहली के वनडे रनों की संख्या 7006 हो गई है। वह किसी एक देश में 7000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के भारत में बनाए 6976 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

5. वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वां शतक

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में कोहली के नाम अब 10 शतक हो गए हैं। किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ भी 10 शतक लगाए हैं।



किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक खिलाड़ी विपक्षी टीम मैच रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक विराट कोहली श्रीलंका 56 2652 166* 60.27 10 12 विराट कोहली वेस्टइंडीज 44 2400 157* 70.58 10 11 रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया 49 2609 209 59.29 9 10 सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया 71 3077 175 44.59 9 15 विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया 53 2525 123 53.72 8 16 वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में कोहली के नाम अब 10 शतक हो गए हैं। किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ भी 10 शतक लगाए हैं।

6. 14 हजार के बाद 107.93 का स्ट्राइक रेट

14 हजार वनडे रन पूरे करने के बाद कोहली ने 107.93 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 1000 रन के किसी भी ब्लॉक में यह उनका सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है। इससे पहले 13 हजार से 14 हजार रन के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 87.96 रहा था।



15 हजार वनडे रन तक विराट कोहली का सफर रन का ब्लॉक मैच पारी औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 1-1000 27 24 50.75 81.72 2 8 1001-2000 29 29 39.31 81.89 3 6 2001-3000 22 22 50.74 87.80 3 5 3001-4000 18 18 68.47 93.88 5 3 4001-5000 24 21 61.06 101.66 4 5 5001-6000 24 22 47.52 97.27 3 5 6001-7000 25 25 52.14 88.02 4 4 7001-8000 14 14 101.11 103.06 3 6 8001-9000 19 19 68.13 97.52 5 3 9001-10000 11 11 149.43 103.87 5 3 10001-11000 17 17 59.00 95.45 4 3 11001-12000 21 20 56.67 95.15 2 9 12001-13000 27 25 42.78 101.97 4 5 13001-14000 21 20 62.13 87.96 3 8 14001-15000 16 16 81.69 107.93 5 6 14 हजार वनडे रन पूरे करने के बाद कोहली ने 107.93 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 1000 रन के किसी भी ब्लॉक में यह उनका सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है। इससे पहले 13 हजार से 14 हजार रन के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 87.96 रहा था। *जिस पारी में कोहली ने माइलस्टोन हासिल किया, उस पारी के रन/गेंदों को अगले 1000 रन के ब्लॉक में शामिल नहीं किया गया है।

7. 16 पारियों में 1000 रन

14 हजार से 15 हजार वनडे रन तक पहुंचने में कोहली को सिर्फ 16 पारियां लगीं। इस दौरान उन्होंने 11 बार 50 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें पांच शतक शामिल रहे। 1000 रन के किसी भी ब्लॉक में उनके 11 फिफ्टी प्लस स्कोर और पांच शतक सबसे ज्यादा हैं।

8. तिरुवनंतपुरम में बिना आउट हुए 338 रन

कोहली ने तिरुवनंतपुरम में तीन वनडे पारियों में 338 रन बनाए हैं और इस दौरान एक बार भी आउट नहीं हुए। किसी मैदान पर बिना आउट हुए बल्लेबाज के सबसे ज्यादा वनडे रन का यह रिकॉर्ड है। दो आउट होने के बीच किसी मैदान पर बनाए गए रनों में भी यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। फखर जमान 455 रन के साथ आगे हैं।



एक मैदान पर बिना आउट हुए सबसे ज्यादा वनडे रन खिलाड़ी मैदान मैच पारी रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक विराट कोहली (भारत) ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम 3 3 338 166* - 2 0 जोस बटलर (इंग्लैंड) वीआरए ग्राउंड, एम्स्टेलवीन 3 2 248 162* - 1 1 क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर 2 2 237 133* - 2 0 डैरिल कैलाघन (दक्षिण अफ्रीका) सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन 2 2 201 169* - 1 0 माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड) द विलेज, मलाहाइड, डबलिन 3 3 190 127* - 1 0 कोहली ने तिरुवनंतपुरम में तीन वनडे पारियों में 338 रन बनाए हैं और इस दौरान एक बार भी आउट नहीं हुए। किसी मैदान पर बिना आउट हुए बल्लेबाज के सबसे ज्यादा वनडे रन का यह रिकॉर्ड है। दो आउट होने के बीच किसी मैदान पर बनाए गए रनों में भी यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। फखर जमान 455 रन के साथ आगे हैं।

9. एक पारी में सबसे ज्यादा नौ छक्के

कोहली ने रविवार को वनडे की एक पारी में नौ छक्के लगाए। यह इस प्रारूप में उनका सर्वाधिक छक्कों का आंकड़ा है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ आठ छक्कों का था, जो उन्होंने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में ही लगाया था।



विराट कोहली की सबसे ज्यादा छक्कों वाली वनडे पारियां रन गेंदें चौके छक्के स्ट्राइक रेट खिलाफ मैदान साल 139* 88 10 9 157.95 वेस्टइंडीज तिरुवनंतपुरम 2026 166* 110 13 8 150.90 श्रीलंका तिरुवनंतपुरम 2023 100* 52 8 7 192.30 ऑस्ट्रेलिया जयपुर 2013 135 120 11 7 112.50 दक्षिण अफ्रीका रांची 2025 138 140 6 5 98.57 दक्षिण अफ्रीका चेन्नई 2015 कोहली ने रविवार को वनडे की एक पारी में नौ छक्के लगाए। यह इस प्रारूप में उनका सर्वाधिक छक्कों का आंकड़ा है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ आठ छक्कों का था, जो उन्होंने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में ही लगाया था।

10. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय का सबसे ज्यादा छक्का

कोहली के नौ छक्के वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। रोहित ने 2018 में गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ आठ छक्के लगाए थे।





वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की सबसे ज्यादा छक्कों वाली पारियां खिलाड़ी रन गेंदें चौके छक्के स्ट्राइक रेट मैदान साल विराट कोहली 139* 88 10 9 157.95 तिरुवनंतपुरम 2026 रोहित शर्मा 152* 117 15 8 129.91 गुवाहाटी 2018 युवराज सिंह 131 102 10 7 128.43 किंग्स्टन 2009 वीरेंद्र सहवाग 219 149 25 7 146.97 इंदौर 2011 कृष्णमाचारी श्रीकांत 112 113 10 5 99.11 शारजाह 1988 कोहली के नौ छक्के वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। रोहित ने 2018 में गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ आठ छक्के लगाए थे।

11. 74 गेंद में शतक

कोहली ने 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह वनडे में उनका तीसरा सबसे तेज शतक है। उनसे तेज उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 और 61 गेंदों में शतक लगाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों में यह तीसरा सबसे तेज शतक है।

12. गिल ने 67 पारियों में लगाए 10 शतक

शुभमन गिल ने 67 पारियों में अपने 10 वनडे शतक पूरे किए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 77 पारियों में 10 शतक लगाए थे। गिल संयुक्त रूप से दुनिया के तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। क्विंटन डी कॉक ने 55 और हाशिम अमला ने 57 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

13. कुलदीप के 12 फोर-प्लस विकेट हॉल

कुलदीप यादव ने वनडे में 12वीं बार चार या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। वह भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद शमी 16 फोर-प्लस विकेट हॉल के साथ सबसे आगे हैं, जबकि अजित अगरकर के नाम भी 12 ऐसे प्रदर्शन हैं।



भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा 4+ विकेट हॉल गेंदबाज मैच विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 4 विकेट 5 विकेट 4+ विकेट मोहम्मद शमी 108 206 7/57 10 6 16 अजीत अगरकर 191 288 6/42 10 2 12 कुलदीप यादव 122 198 6/25 10 2 12 अनिल कुंबले 269 334 6/12 8 2 10 जवागल श्रीनाथ 229 315 5/23 7 3 10 कुलदीप यादव ने वनडे में 12वीं बार चार या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। वह भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद शमी 16 फोर-प्लस विकेट हॉल के साथ सबसे आगे हैं, जबकि अजित अगरकर के नाम भी 12 ऐसे प्रदर्शन हैं।