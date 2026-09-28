पाकिस्तान-हॉन्गकॉन्ग मैच बारिश में धुला: कौन पहुंचा सेमीफाइनल में? भारत-अफगानिस्तान मुकाबले पर भी संकट के बादल

एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट मुकाबलों में बारिश ने रोमांच पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग, चीन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। बारिश के कारण मैच में टॉस तक नहीं हो सका।

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State of play in #Nagoya right now..incessant rain since 2 pm yesterday. Set to go on all day today…more appropriate for swimming than cricket 😃 pic.twitter.com/L2BeMG7Hip — Hemant (@hemantbuch) September 27, 2026

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सुबह से लगातार हो रही बारिश और रात की बारिश के बाद मैदान की आउटफील्ड में काफी पानी जमा था। हालात में सुधार नहीं होने के कारण अधिकारियों ने मैच शुरू होने की संभावना को खारिज कर दिया। यहां तक कि पांच ओवर का छोटा मुकाबला कराने का विकल्प भी संभव नहीं था।मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान को उसकी बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिल गई। वहीं, हॉन्गकॉन्ग, चीन का अभियान बिना मैदान पर उतरे ही समाप्त हो गया। उसके पास मुकाबले में अपनी दावेदारी पेश करने का मौका तक नहीं आया।अब इसी मैदान पर होने वाले भारत और अफगानिस्तान के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। नागोया में बारिश लगातार जारी है और आउटफील्ड पहले से ही काफी गीली है। अगर भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द होता है, तो बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। फिलहाल भारतीय प्रशंसकों की नजरें मौसम और मैदान की स्थिति पर टिकी हैं।