{"_id":"6ad0dcc1b930b6bed50e2293","slug":"vaibhav-sooryavanshi-played-100-matches-under-vvs-laxman-more-than-under-gautam-gambhir-reason-behind-this-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लक्ष्मण के रहते वैभव को 100% मिला मौका: गंभीर के साथ 14 मैचों में सिर्फ तीन बार खेले! आखिर क्यों हो रहा ऐसा?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारतीय क्रिकेट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा जितनी चर्चा में है, उतना ही बड़ा सवाल उन्हें मिलने वाले मौकों को लेकर उठ रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टी20 सीरीज में लगातार चार मैचों तक बेंच पर बैठने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि आखिर इस युवा बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में नियमित जगह क्यों नहीं मिल रही। इस चर्चा के बीच वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर के कार्यकाल में वैभव को मिले अवसरों के आंकड़े भी सामने आए हैं। विज्ञापन



आंकड़ों के मुताबिक, लक्ष्मण के मार्गदर्शन में वैभव ने पांच मैच खेले और पांचों में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे। वहीं, गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए वह 14 मैचों के लिए टीम में चुने गए, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन मुकाबलों में खेलने का मौका मिला। यानी एक तरफ 100 प्रतिशत मैचों में खेलने का अवसर, तो दूसरी तरफ करीब 21 प्रतिशत। यही अंतर अब चर्चा का केंद्र बन गया है। विज्ञापन

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वैभव को मौके देने में इतना फर्क क्यों?

वैभव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआती मौके जिम्बाब्वे दौरे पर मिले। लक्ष्मण के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां लगातार तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसके बाद एशियन गेम्स में भी उन्हें खेलने का अवसर मिला। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लक्ष्मण के कार्यकाल में उनके हिस्से आए सभी पांच मुकाबलों में वह मैदान पर उतरे।



इसके उलट, गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए वैभव को 14 मैचों के दौरान भारतीय टीम में जगह मिली, लेकिन वह सिर्फ तीन बार अंतिम एकादश का हिस्सा बन सके। इस दौरान इंग्लैंड दौरे पर उन्हें खेलने के मौके मिले, जबकि आयरलैंड, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्हें इंतजार करना पड़ा।



हालांकि, इन आंकड़ों को केवल कोचों की पसंद-नापसंद का प्रमाण नहीं माना जा सकता। टीम की जरूरत, उपलब्ध खिलाड़ियों का प्रदर्शन, बल्लेबाजी क्रम और सीरीज की परिस्थितियां भी चयन को प्रभावित करती हैं। फिर भी, एक उभरते बल्लेबाज को मिले अवसरों का यह अंतर सवाल जरूर खड़ा करता है। वो भी तब, जब आपका शीर्ष क्रम में कोई फेल हो रहा हो। क्योंकि उसी शीर्षक्रम के साथ लक्ष्मण ने वैभव को बखूबी शामिल किया।

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वैभव सूर्यवंशी को लक्ष्मण और गंभीर के कार्यकाल में मिलने वाले मौकों में अंतर की पांच संभावित वजहें

स्थिरता बनाम प्रयोग: गौतम गंभीर की प्राथमिकता बड़े टूर्नामेंट के लिए मजबूत और स्थिर टीम तैयार करना है। वहीं, वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स जैसे मौकों पर युवा खिलाड़ियों को आजमाने का अवसर मिलता है। सीनियर खिलाड़ियों को प्राथमिकता: गंभीर के कार्यकाल में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे स्थापित ओपनरों को लगातार मौके मिल रहे हैं। ऐसे में वैभव के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल होता है। लक्ष्मण के साथ सीनियर खिलाड़ियों को आराम मिलने पर यह जगह खुल सकती है। कम उम्र में दबाव से बचाने की रणनीति: वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव से धीरे-धीरे परिचित कराने और उनके खेल को निखारने की रणनीति भी उनके सीमित मौकों की एक संभावित वजह हो सकती है। ड्रेसिंग रूम में सीखने का अवसर: मुख्य टीम के साथ रहने से वैभव को वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव, टीम की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तैयारी समझने का मौका मिलता है। हालांकि, मैच खेलने का अनुभव भी उनके विकास के लिए जरूरी है। टीम संयोजन और रणनीति: गंभीर की टीम में ऑलराउंडरों और अलग-अलग भूमिकाएं निभाने वाले बल्लेबाजों को प्राथमिकता मिलने पर विशेषज्ञ ओपनर के लिए जगह कम हो सकती है। वहीं, युवा खिलाड़ियों वाली टीमों में वैभव को आक्रामक बल्लेबाजी दिखाने की अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है।

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क्या सीनियर ओपनरों की जगह बन रही वैभव की राह में बाधा?

वैभव के सीमित अवसरों के पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय टीम का मौजूदा ओपनिंग संयोजन माना जा रहा है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को इस भूमिका में प्राथमिकता मिलती रही है। टीम प्रबंधन के सामने एक तरफ स्थापित खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ वैभव जैसे युवा खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परखने का सवाल भी है।



गंभीर पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद किसी खिलाड़ी को अपने अवसर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उनका जोर टीम के मौजूदा संयोजन और खिलाड़ियों को पर्याप्त मौका देने पर रहा है। ऐसे में वैभव को बाहर बैठाने का फैसला सिर्फ उनकी प्रतिभा पर सवाल के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर किसी खिलाड़ी को टीम में चुनकर लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जाता है, तो उसे अपनी कमियां सुधारने और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को समझने का मौका कब मिलेगा? नेट्स में अभ्यास और ड्रेसिंग रूम का अनुभव उपयोगी हैं, लेकिन मैच का दबाव अलग होता है।

186 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, फिर भी इंतजार क्यों?

वैभव की चर्चा की एक बड़ी वजह उनका आक्रामक अंदाज है। उन्होंने भारत के लिए अब तक आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 246 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 186 से ज्यादा रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि वह कम समय में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, इतनी कम उम्र में उनके खेल को केवल स्ट्राइक रेट के आधार पर नहीं परखा जा सकता।



अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतरता, परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी और अलग-अलग गेंदबाजों के खिलाफ रणनीति भी अहम हैं। नियमित मौके मिलने से इन पहलुओं का आकलन करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला टीम संयोजन और रणनीति पर निर्भर करेगा। वैभव के बचपन के कोच मनीष ओझा ने उन्हें लगातार मौका नहीं मिलने पर टीम प्रबंधन की आलोचना भी की थी। इससे चयन को लेकर बहस और तेज हुई है।