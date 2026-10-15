पूनम राउत ने कहा क्रिकेट को अलविदा: भावुक संदेश में प्रशंसकों और साथियों का जताया आभार, जानिए कैसा रहा करियर

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विज्ञापन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी बल्लेबाज पूनम राउत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया। इसके साथ ही एक दशक से अधिक लंबे उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लग गया। दाएं हाथ की बल्लेबाज पूनम ने साल 2009 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच के रूप में खेला था। पूनम राउत ने अपने करियर में भारतीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में योगदान दिया। उन्होंने वनडे में 2299 रन, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 719 रन और चार टेस्ट मैचों में 264 रन बनाए। उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल चार शतक दर्ज हैं, जिनमें तीन वनडे और एक टेस्ट शतक शामिल है।

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2017 महिला विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन

पूनम राउत के करियर का सबसे यादगार दौर 2017 महिला वनडे विश्व कप रहा, जब भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। इस टूर्नामेंट में पूनम ने 381 रन बनाए और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने 86 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि, भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले में नौ रन से हार गई और विश्व चैंपियन बनने से चूक गई। इसी विश्व कप में पूनम ने आयरलैंड के खिलाफ 109 रन की शतकीय पारी भी खेली थी। इस मुकाबले में उन्होंने दीप्ति शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 320 रन की साझेदारी की, जो महिला वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक साझेदारियों में शामिल है।

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टेस्ट क्रिकेट में भी छोड़ी छाप

पूनम राउत ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। साल 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतक जड़ा था। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का एकमात्र टेस्ट शतक रहा। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के ऐतिहासिक पिंक-बॉल टेस्ट में भी वह टीम का हिस्सा थीं। इस मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 36 रन बनाए थे। इस मैच में पूनम ने खेल भावना की मिसाल भी पेश की थी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर निकली थी, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। इसके बावजूद पूनम खुद मैदान से बाहर चली गईं। उनके इस फैसले की खेल भावना के लिए काफी सराहना हुई थी।

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संन्यास के एलान पर भावुक हुईं पूनम

पूनम राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संन्यास की घोषणा करते हुए अपने सफर को याद किया। उन्होंने मुंबई की गलियों से भारतीय टीम की जर्सी पहनने तक के सफर को अपने लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं बताया। उन्होंने लिखा कि उनका यह सफर त्याग, संघर्ष, यादगार जीत, कठिन सबक और जीवनभर याद रहने वाले पलों से भरा रहा। पूनम के मुताबिक, भारत का प्रतिनिधित्व करना केवल उनका सपना पूरा होना नहीं था, बल्कि यह ऐसा सम्मान था जिसे उन्होंने हमेशा गर्व के साथ निभाया। उन्होंने अपने करियर में साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया। पूनम ने कहा कि क्रिकेट ने उन्हें सिर्फ करियर ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का उद्देश्य, पहचान और एक परिवार भी दिया।