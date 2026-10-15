कैसे गेंदबाजों पर भारी पड़ते हैं रोहित शर्मा?: विपक्ष की कमजोरी पहचानने से लेकर मानसिक मजबूती तक, समझिए रणनीति

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पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बड़े और दबाव वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को अहम बताया है। अपने शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में उन्होंने बताया कि वह मैच से पहले विपक्षी टीम और गेंदबाजों की रणनीतियों पर ध्यान देते हैं।

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाई-प्रेशर मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने का अपना मंत्र साझा किया है। रोहित के मुताबिक, बड़े मैचों में दबाव से निपटने के लिए मजबूत तैयारी और मानसिक आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मैदान पर उतरने से पहले वह विपक्षी टीम, गेंदबाजों और उनकी रणनीतियों का बारीकी से अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें मुकाबले के दौरान बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। रोहित शर्मा ने ये बातें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अपने शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में कहीं।

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'तैयारी से मिलता है मैदान पर आत्मविश्वास' इस दौरान मशहूर गायक मीका सिंह ने उनसे सवाल किया कि जब पूरा देश स्टेडियम में 'इंडिया-इंडिया' और 'रोहित-रोहित' के नारे लगा रहा होता है, तब वह इतने दबाव के बीच सहज होकर बल्लेबाजी कैसे कर लेते हैं। मीका सिंह के सवाल का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि वह मैच से पहले अपनी तैयारी पर काफी ध्यान देते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि मैदान पर उतरने से पहले उन्हें अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा हो।

रोहित ने कहा कि वह बचपन से ही अच्छी तैयारी करने पर जोर देते आए हैं। उनके लिए विपक्षी टीम का अध्ययन करना, गेंदबाजों की ताकत को समझना और यह जानना कि गेंदबाज उन्हें किस तरह आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, तैयारी का अहम हिस्सा है।

उन्होंने परीक्षा का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह परीक्षा देने से पहले पढ़ाई करना जरूरी है, उसी तरह क्रिकेट में भी मैदान पर उतरने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब खिलाड़ी अच्छी तरह तैयारी करके उतरता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह दबाव में भी अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पाता है।

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'हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है'

रोहित शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिकेट में तैयारी करने या दबाव से निपटने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। हर खिलाड़ी अपनी सोच, अनुभव और जरूरत के हिसाब से तैयारी करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलने वाले और पहले खेल चुके सभी खिलाड़ियों ने अपने-अपने तरीके से तैयारी की है और देश के लिए योगदान दिया है। ऐसे में किसी एक तरीके को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। जरूरी यह है कि खिलाड़ी अपनी शैली को पहचाने और उसी के मुताबिक खुद को तैयार करे।

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आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा का बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन भी उनके अनुभव और क्षमता को दर्शाता है। आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में उन्होंने विभिन्न प्रारूपों में 21 मैचों की 23 पारियों में 884 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 44.20 रहा है, जबकि उनके बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 137 रन है। कप्तान के तौर पर आईपीएल की पांच ट्रॉफियां जीतने के अलावा, रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और बल्लेबाजी को भारतीय क्रिकेट की इन सफलताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है।

2027 विश्व कप से पहले भी जारी है शानदार फॉर्म रोहित शर्मा की फिटनेस और 2027 वनडे विश्व कप में उनकी संभावित भूमिका को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन उनके हालिया आंकड़े वनडे क्रिकेट में उनकी निरंतरता को दिखाते हैं। रोहित अब तक 291 वनडे मैचों की 283 पारियों में 12,120 रन बना चुके हैं। उनका औसत 49.26 है। इस प्रारूप में उनके नाम 35 शतक और 63 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है।

साल 2026 में भी रोहित का बल्ला लगातार रन उगल रहा है। उन्होंने इस साल 12 पारियों में 50.33 की औसत और 104.67 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन रहा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबलों में भी रोहित ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वह तीन पारियों में 225 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे। इस दौरान उनका औसत 75.00 और स्ट्राइक रेट 115 से अधिक रहा। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन रहा।