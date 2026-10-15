एशियाड के पदकवीरों का सम्मान: पीएम मोदी के संबोधन के बीच वैभव पर क्यों गई कैमरे की नजर, क्यों खिल उठा चेहरा?

#WATCH | Several members of India’s Asian Games contingent were just 15–17 years old. At such a young age, their outstanding performances brought pride to the nation and won the hearts of millions. This shows that age is no barrier to success; in sports, starting young can be a major advantage. That is why we are focusing on identifying sporting talent early. We are prioritising talent identification and training for children aged 5–15. In the coming years, thousands of young athletes will get opportunities to advance through Khelo India and Emerging Khelo India: PM @narendramodi while interacting with India’s Asian Games 2026 contingent in New Delhi @PMOIndia @YASMinistry @Media_SAI #AsianGames2026 — DD News (@DDNewslive) October 15, 2026

पीएम मोदी ने खेलों में युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बच्चों की प्रतिभा की पहचान कम उम्र में हो, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा, 'इसलिए हमारा प्रयास है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान कम उम्र में ही हो। पांच से 15 साल तक के बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षण देने पर हमारा विशेष ध्यान है। आने वाले वर्षों में खेलो इंडिया और इमर्जिंग खेलो इंडिया के माध्यम से हजारों नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।'