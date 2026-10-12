भारत vs वेस्टइंडीज: बाउंड्री समझकर चलने लगे तिलक वर्मा, फिर कैसे उड़ गईं गिल्लियां? ऐसा रन आउट देख चौंक जाएंगे

𝐖𝐀𝐈𝐓, 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 🤯 A near-boundary save turns into a run-out as the West Indies catch Tilak Varma short of his crease! #INDvWI 3rd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/GmwwFjql5J https://t.co/plCeyKV5SE — Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026

यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई, जब गुडाकेश मोती गेंदबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल ने गेंद को डीप मिडविकेट की दिशा में खेला। बाउंड्री के पास मौजूद वेस्टइंडीज के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा पार करने से रोक दिया। हालांकि, अक्षर और तिलक को लगा कि फील्डर गेंद रोकने के प्रयास में बाउंड्री की रस्सी को छू गया है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने चौका मिलने की उम्मीद में दौड़ने की रफ्तार धीमी कर दी और आराम से अपने छोर की ओर बढ़ने लगे।उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। अक्षर समय रहते अपनी क्रीज में पहुंच गए, जबकि मोती ने तिलक के लौटने से पहले ही स्टंप की गिल्लियां बिखेर दीं। इसके बाद तीसरे अंपायर से फैसला मांगा गया कि गेंद बाउंड्री के पार गई थी या नहीं। रीप्ले में साफ हुआ कि फील्डर ने गेंद को बाउंड्री से पहले ही रोक लिया था। इस तरह तिलक को अपना विकेट गंवाना पड़ा।