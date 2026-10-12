भारत vs वेस्टइंडीज: बाउंड्री समझकर चलने लगे तिलक वर्मा, फिर कैसे उड़ गईं गिल्लियां? ऐसा रन आउट देख चौंक जाएंगे
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 12 Oct 2026 09:36 AM IST
सार
भारत-वेस्टइंडीज तीसरे टी20 में तिलक वर्मा अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए। अक्षर पटेल के शॉट को बाउंड्री समझकर तिलक धीमे पड़ गए, लेकिन फील्डर ने गेंद रोक ली थी। गुडाकेश मोती ने गिल्लियां बिखेरकर उन्हें 16 गेंदों पर 28 रन के स्कोर पर आउट किया। भारत ने 223 रन बनाने के बाद मुकाबला 14 रन से जीता और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तिलक वर्मा के साथ ऐसा रन आउट हुआ, जिसने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों को भी चौंका दिया। अक्षर पटेल के शॉट को बाउंड्री समझकर तिलक पिच पर बेफिक्र होकर चलने लगे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार नहीं गई थी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज गुडाकेश मोती ने इस मौके का फायदा उठाते हुए गिल्लियां बिखेर दीं। तीसरे अंपायर के फैसले के बाद तिलक को 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा।
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बाउंड्री के भरोसे धीमे पड़े तिलक, मोती ने किया रन आउट
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई, जब गुडाकेश मोती गेंदबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल ने गेंद को डीप मिडविकेट की दिशा में खेला। बाउंड्री के पास मौजूद वेस्टइंडीज के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा पार करने से रोक दिया। हालांकि, अक्षर और तिलक को लगा कि फील्डर गेंद रोकने के प्रयास में बाउंड्री की रस्सी को छू गया है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने चौका मिलने की उम्मीद में दौड़ने की रफ्तार धीमी कर दी और आराम से अपने छोर की ओर बढ़ने लगे।
उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। अक्षर समय रहते अपनी क्रीज में पहुंच गए, जबकि मोती ने तिलक के लौटने से पहले ही स्टंप की गिल्लियां बिखेर दीं। इसके बाद तीसरे अंपायर से फैसला मांगा गया कि गेंद बाउंड्री के पार गई थी या नहीं। रीप्ले में साफ हुआ कि फील्डर ने गेंद को बाउंड्री से पहले ही रोक लिया था। इस तरह तिलक को अपना विकेट गंवाना पड़ा।
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई, जब गुडाकेश मोती गेंदबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल ने गेंद को डीप मिडविकेट की दिशा में खेला। बाउंड्री के पास मौजूद वेस्टइंडीज के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा पार करने से रोक दिया। हालांकि, अक्षर और तिलक को लगा कि फील्डर गेंद रोकने के प्रयास में बाउंड्री की रस्सी को छू गया है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने चौका मिलने की उम्मीद में दौड़ने की रफ्तार धीमी कर दी और आराम से अपने छोर की ओर बढ़ने लगे।
उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। अक्षर समय रहते अपनी क्रीज में पहुंच गए, जबकि मोती ने तिलक के लौटने से पहले ही स्टंप की गिल्लियां बिखेर दीं। इसके बाद तीसरे अंपायर से फैसला मांगा गया कि गेंद बाउंड्री के पार गई थी या नहीं। रीप्ले में साफ हुआ कि फील्डर ने गेंद को बाउंड्री से पहले ही रोक लिया था। इस तरह तिलक को अपना विकेट गंवाना पड़ा।
𝐖𝐀𝐈𝐓, 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 🤯 A near-boundary save turns into a run-out as the West Indies catch Tilak Varma short of his crease! #INDvWI 3rd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/GmwwFjql5J https://t.co/plCeyKV5SE— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
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16 गेंदों पर 28 रन बनाकर लौटे पवेलियन
तिलक का विकेट भारत के लिए अहम समय पर गिरा। उन्होंने 16 गेंदों पर 28 रन बनाए और अपनी छोटी पारी में टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में योगदान दिया। हालांकि, उनकी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती थी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 69 रन की तूफानी पारी खेलकर बड़े स्कोर की नींव रखी।
तिलक का विकेट भारत के लिए अहम समय पर गिरा। उन्होंने 16 गेंदों पर 28 रन बनाए और अपनी छोटी पारी में टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में योगदान दिया। हालांकि, उनकी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती थी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 69 रन की तूफानी पारी खेलकर बड़े स्कोर की नींव रखी।
भारत ने सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
भारतीय गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव करते हुए वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'गेंदबाजों में आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा। उनसे बातचीत के दौरान उनकी योजनाओं में स्पष्टता दिखाई दे रही थी। वे चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे और हम उनसे यही चाहते हैं।'
भारतीय गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव करते हुए वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'गेंदबाजों में आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा। उनसे बातचीत के दौरान उनकी योजनाओं में स्पष्टता दिखाई दे रही थी। वे चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे और हम उनसे यही चाहते हैं।'