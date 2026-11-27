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पाकिस्तान ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। शाहजेब खान और हसन नवाज ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अब रविवार (29 नवंबर) को फाइनल में पाकिस्तान ए का सामना श्रीलंका ए से होगा।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ए ने बांग्लादेश ए को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुक्रवार को दोहा में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने 28 गेंद शेष रहते 233 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में शाहजेब खान और हसन नवाज ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर अहम योगदान दिया। अब खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ए का सामना श्रीलंका ए से होगा। विज्ञापन

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शाहदत हुसैन के शतक से बांग्लादेश ने बनाए 232 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ए की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए। टीम की ओर से शाहदत हुसैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 103 रन की शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत बांग्लादेश की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। पाकिस्तान ए की ओर से स्पिनर सुफियान मुकिम सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए और बांग्लादेश की रन गति पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई।

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हसन नवाज और शाहजेब खान के अर्धशतकों से जीता पाकिस्तान

233 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ए की शुरुआत अच्छी रही। टीम की ओर से हसन नवाज ने 62 रन और शाहजेब खान ने 50 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद कप्तान अब्दुल समद और फरहान यूसुफ ने पारी को संभालते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान ए ने 45.2 ओवर में पांच विकेट खोकर 233 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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