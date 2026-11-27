{"_id":"6b095229a04f7980a9078abf","slug":"mumbai-indians-announces-new-captain-for-ipl-2027-all-you-need-to-know-in-hindi-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: हार्दिक का छूटा साथ, रोहित शर्मा को मिली कमान; आगामी सीजन के लिए मुंबई इंडियंस का बड़ा एलान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है। फ्रेंचाइजी ने अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को एक बार फिर टीम की कप्तानी सौंप दी है। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार (27 नवंबर) को इसकी आधिकारिक घोषणा की। करीब तीन सीजन बाद रोहित एक बार फिर टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। इससे पहले 2024 सीजन से पहले उनसे कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल, हार्दिक पांड्या हाल ही में ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। उनके बदले पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने हैं। हार्दिक के टीम से जाने के बाद मुंबई को नए कप्तान की तलाश थी। अब फ्रेंचाइजी ने अपने सबसे सफल कप्तानों में शामिल रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है।

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Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9 — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

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रोहित शर्मा ने कप्तानी मिलने पर क्या कहा?

दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा उनके लिए गर्व की बात रही है। रोहित ने कहा, 'मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस टीम की अगुवाई करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। आने वाले सीजन को लेकर नीता भाभी और आकाश के साथ बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि वह 20वें सीजन की चुनौतियों के लिए तैयार हैं और टीम के प्रशंसकों को जश्न मनाने के कई मौके देना चाहते हैं। उनका ध्यान टीम के अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा।



क्या बोले आकाश अंबानी?

मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टीम के ऐतिहासिक 20वें सीजन में रोहित को ब्लू एंड गोल्ड की अगुवाई करते देखना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। रोहित का मुंबई इंडियंस और टीम के प्रशंसकों (पलटन) के साथ रिश्ता बेहद खास है। आने वाले सीजन को लेकर हुई बातचीत में सभी के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और नई उपलब्धियां हासिल करने को लेकर उत्साह और महत्वाकांक्षा देखने को मिली। आकाश ने आगे कहा कि रोहित के अनुभव और नेतृत्व क्षमता के साथ जिस तरह की टीम तैयार की जा रही है, उससे आने वाले सीजन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। टीम का लक्ष्य ऐसा क्रिकेट खेलना है, जिससे पलटन को गर्व महसूस हो और प्रशंसकों के साथ कई यादगार पल बनाए जा सकें।



“I am delighted to have Rohit lead the Blue and Gold into our landmark 20th season. The bond that Rohit shares with Mumbai Indians and our Paltan is truly special. In our conversations about the season ahead, there was a shared sense of excitement and ambition for what we can achieve together. With Rohit’s experience and leadership, and the exciting team we are building, there is so much to look forward to. We want to play the kind of cricket that makes our Paltan proud and create many more special memories together.” - Akash Ambani — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026 दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा उनके लिए गर्व की बात रही है। रोहित ने कहा, 'मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस टीम की अगुवाई करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। आने वाले सीजन को लेकर नीता भाभी और आकाश के साथ बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि वह 20वें सीजन की चुनौतियों के लिए तैयार हैं और टीम के प्रशंसकों को जश्न मनाने के कई मौके देना चाहते हैं। उनका ध्यान टीम के अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा।मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टीम के ऐतिहासिक 20वें सीजन में रोहित को ब्लू एंड गोल्ड की अगुवाई करते देखना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। रोहित का मुंबई इंडियंस और टीम के प्रशंसकों (पलटन) के साथ रिश्ता बेहद खास है। आने वाले सीजन को लेकर हुई बातचीत में सभी के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और नई उपलब्धियां हासिल करने को लेकर उत्साह और महत्वाकांक्षा देखने को मिली। आकाश ने आगे कहा कि रोहित के अनुभव और नेतृत्व क्षमता के साथ जिस तरह की टीम तैयार की जा रही है, उससे आने वाले सीजन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। टीम का लक्ष्य ऐसा क्रिकेट खेलना है, जिससे पलटन को गर्व महसूस हो और प्रशंसकों के साथ कई यादगार पल बनाए जा सकें।

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रोहित की कप्तानी में मुंबई ने जीते पांच आईपीएल खिताब

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने 2013 सीजन के बीच में रिकी पोंटिंग से कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। उसी साल उनकी अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद टीम ने चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीता। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस तरह उनकी अगुवाई में टीम कुल पांच बार चैंपियन बनी। वह एमएस धोनी के साथ आईपीएल इतिहास में पांच खिताब जीतने वाले कप्तानों में शामिल हैं। खास बात यह है कि रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कभी आईपीएल फाइनल नहीं गंवाया। टीम ने 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट और 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ एक रन से हराकर खिताब जीता था।

रोहित का कप्तानी रिकॉर्ड रहा शानदार

रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक कुल 11 सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। इस दौरान उन्होंने 158 मुकाबलों में टीम का नेतृत्व किया। इनमें से मुंबई ने 87 मैच जीते, जबकि 67 में उसे हार का सामना करना पड़ा। चार मुकाबले टाई रहे।

हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने पर हुआ था विवाद

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 से पहले रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंप दी थी। हार्दिक को गुजरात टाइटंस से ट्रेड के जरिए मुंबई में शामिल किया गया था। उन्होंने गुजरात को उसके पहले ही सीजन यानी 2022 में चैंपियन बनाया था। हालांकि, मुंबई के इस फैसले से प्रशंसक काफी नाराज हुए थे। हार्दिक को कई मैदानों पर दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा। इसमें मुंबई का घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम भी शामिल था। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का 2024 सीजन बेहद खराब रहा और टीम 14 में से सिर्फ चार मैच जीतकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही।

हार्दिक की कप्तानी में 2025 में सुधरा प्रदर्शन, लेकिन 2026 में फिर निराशा

आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने वापसी की। टीम ने शुरुआती खराब प्रदर्शन के बाद प्लेऑफ में जगह बनाई और चौथे स्थान पर रहते हुए एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को हराया। हालांकि, क्वालिफायर-2 में उसे पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आईपीएल 2026 में मुंबई का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा। खिताब का दावेदार मानी जा रही टीम 14 मुकाबलों में सिर्फ चार जीत हासिल कर सकी और नौवें स्थान पर रही। हार्दिक की कप्तानी में तीन सीजन के दौरान यह मुंबई का दूसरा निचले दो स्थानों में रहना था।