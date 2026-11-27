रोहित शर्मा को फिर मिली कमान: आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन, धोनी-कोहली किस स्थान पर?
मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी ने आईपीएल के सफल कप्तानों की चर्चा फिर तेज कर दी है। आखिर इस लीग के इतिहास में किन कप्तानों का रहा है सबसे ज्यादा दबदबा? किसने जीत और खिताब के मामले में बनाए हैं बड़े रिकॉर्ड? आइए आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी जानते हैं...
विस्तार
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। पांच बार मुंबई को चैंपियन बना चुके रोहित की वापसी से एक बार फिर फ्रेंचाइजी के सुनहरे दौर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आईपीएल में कप्तानी के मामले में रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है। वह महेंद्र सिंह धोनी के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पांच-पांच आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान हैं। हालांकि, आईपीएल के इतिहास में सफलता की कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों तक सीमित नहीं है। गौतम गंभीर, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तानों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए आंकड़ों के जरिए जानते हैं आईपीएल के टॉप-पांच सबसे सफल कप्तानों के बारे में और समझते हैं कि किसका जीत-हार का रिकॉर्ड कैसा रहा है।
आईपीएल के टॉप-पांच सबसे सफल कप्तान
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कप्तान
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मैच
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जीते
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हारे
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जीत प्रतिशत
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एमएस धोनी
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235
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136
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97
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57.87%
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रोहित शर्मा
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158
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87
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67
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55.06%
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गौतम गंभीर
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129
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71
|
57
|
55.04%
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विराट कोहली
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143
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66
|
70
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46.15%
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श्रेयस अय्यर
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101
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55
|
41
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54.46%
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने 235 मैचों में कप्तानी की और 136 मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्हें 97 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दो मैचों का नतीजा नहीं निकला।धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता। उनके नाम कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है। धोनी ने अपनी रणनीति, शांत स्वभाव और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता से चेन्नई को आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल किया।
कप्तानी रिकॉर्ड
- कुल मैच: 235
- जीते: 136
- हारे: 97
- टाई: 0
- बेनतीजा: 2
- आईपीएल ट्रॉफी: 5
रोहित शर्मा आईपीएल के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 158 मैचों में कप्तानी की, जिनमें टीम को 87 मुकाबलों में जीत मिली। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस तरह वह भी पांच खिताब जीतने वाले कप्तानों में शामिल हैं। खास बात यह है कि रोहित ने 2013 में मुंबई की कप्तानी संभाली और उसी सीजन टीम को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाया। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया।
कप्तानी रिकॉर्ड
- कुल मैच: 158
- जीत: 87
- हार: 67
- टाई: 4
- बेनतीजा: 0
- आईपीएल ट्रॉफी: 5
गौतम गंभीर आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 129 मैचों में कप्तानी की और 71 मुकाबलों में जीत हासिल की। गंभीर की कप्तानी का सबसे सफल दौर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहा। उनकी अगुवाई में केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता। गंभीर ने कोलकाता की टीम को एक मजबूत इकाई के रूप में तैयार किया। उनकी कप्तानी में टीम ने पहली बार 2012 में खिताब अपने नाम किया और 2014 में दोबारा चैंपियन बनी।
कप्तानी रिकॉर्ड
कुल मैच: 129
जीते: 71
हारे: 57
टाई: 1
बेनतीजा: 0
आईपीएल ट्रॉफी: 2
विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 143 मुकाबलों में आरसीबी की अगुवाई की और 66 मैचों में जीत हासिल की। विराट कोहली का कप्तानी रिकॉर्ड एक दिलचस्प कहानी बयां करता है। उन्होंने लंबे समय तक आरसीबी की कमान संभाली, लेकिन बतौर कप्तान आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सके। उनकी कप्तानी में आरसीबी 2016 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, व्यक्तिगत प्रदर्शन और टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें आईपीएल के चर्चित कप्तानों में शामिल रखा।
कप्तानी रिकॉर्ड
- कुल मैच: 143
- जीत: 66
- हार: 70
- टाई: 3
- बेनतीजा: 4
- आईपीएल ट्रॉफी: 0
श्रेयस अय्यर ने अपेक्षाकृत कम समय में आईपीएल के सफल कप्तानों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने 101 मैचों में कप्तानी की और 55 मुकाबलों में जीत दर्ज की। अय्यर की कप्तानी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाना रही। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की भी कप्तानी की। वह आईपीएल इतिहास के ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में दिल्ली 2020, कोलकाता 2024 और पंजाब 2025 में फाइनल तक पहुंची।
कप्तानी रिकॉर्ड
- कुल मैच: 101
- जीत: 55
- हार: 41
- टाई: 2
- बेनतीजा: 3
- आईपीएल ट्रॉफी: 1
आईपीएल में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले कप्तानों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। दोनों ने पांच-पांच बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया है।
बतौर कप्तान किसने कब जीते खिताब?
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कप्तान
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खिताब
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खिताब जीतने के साल
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एमएस धोनी
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5
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2010, 2011, 2018, 2021, 2023
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रोहित शर्मा
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5
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2013, 2015, 2017, 2019, 2020
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गौतम गंभीर
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2
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2012, 2014
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श्रेयस अय्यर
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1
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2024
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विराट कोहली
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0
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