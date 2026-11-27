आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। पांच बार मुंबई को चैंपियन बना चुके रोहित की वापसी से एक बार फिर फ्रेंचाइजी के सुनहरे दौर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आईपीएल में कप्तानी के मामले में रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है। वह महेंद्र सिंह धोनी के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पांच-पांच आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान हैं। हालांकि, आईपीएल के इतिहास में सफलता की कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों तक सीमित नहीं है। गौतम गंभीर, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे कप्तानों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए आंकड़ों के जरिए जानते हैं आईपीएल के टॉप-पांच सबसे सफल कप्तानों के बारे में और समझते हैं कि किसका जीत-हार का रिकॉर्ड कैसा रहा है।

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