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गाबा में ओवरटन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

जेमी ओवरटन का यह प्रदर्शन कई मायनों में खास रहा। वह गाबा के मैदान पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। इससे पहले इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम था। स्टार्क ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। ओवरटन के अलावा इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने भी शानदार गेंदबाजी की और 16 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। दोनों गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। विज्ञापन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में ओवरटन ने महज 12 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह गाबा में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ओवरटन की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं सके और पूरी टीम 16.5 ओवर में 108 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का अपने घरेलू मैदान पर सबसे कम स्कोर है।

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टी20 अंतरराष्ट्रीय में पांच विकेट लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज बने

ओवरटन टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले सैम करन ने टी20 विश्व कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 10 रन देकर पांच विकेट हासिल किए थे। इस तरह ओवरटन ने 5/12 के आंकड़े के साथ इंग्लैंड की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पांच विकेट का प्रदर्शन भी दर्ज किया।



ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ घरेलू मैदान पर शर्मनाक रिकॉर्ड

गाबा में ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 108 रन पर सिमट गई। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले टीम ने 2022 में सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन बनाए थे। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा सबसे कम स्कोर रहा। इससे पहले 2005 में साउथेम्प्टन में टीम महज 79 रन पर ऑलआउट हुई थी।

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