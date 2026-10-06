सूर्यकुमार यादव मुंबई रणजी टीम से बाहर: 19 साल के इस खिलाड़ी को मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानें क्या है पूरा मामला

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विज्ञापन भारतीय टीम के तीनों प्रारूपों में जगह नहीं बना पाने के बाद सूर्यकुमार यादव को अब मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से भी बाहर कर दिया गया है। मुंबई 11 अक्तूबर से चंडीगढ़ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। सूर्यकुमार ने चयन के लिए खुद को उपलब्ध कराया था, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार ने मुंबई की चयन समिति को संदेश भेजकर अपनी उपलब्धता की जानकारी भी दी थी। हालांकि, चयनकर्ता उनकी रेड बॉल फॉर्म को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे।

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19 साल के आयुष म्हात्रे को उपकप्तानी

मुंबई ने इस मुकाबले के लिए 16 सदस्यीय टीम चुनी है और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को उपकप्तान बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहते हैं। म्हात्रे ने भारत को अंडर-19 विश्व कप खिताब दिलाने वाली टीम की अगुआई की थी। हालांकि, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका अनुभव अभी सीमित है। उन्होंने दो साल में सिर्फ 13 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने अनुभवी सरफराज खान की जगह म्हात्रे पर नेतृत्व के लिए भरोसा जताया है।

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पवार ने बताया सूर्य को क्यों नहीं मिली जगह

मुंबई के मुख्य चयनकर्ता रमेश पवार ने सूर्यकुमार की गैरमौजूदगी की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'वह निश्चित रूप से बड़े मैच के खिलाड़ी और मुंबई के लिए साबित प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। हम चाहते हैं कि कुछ रेड बॉल के मैच खेलकर वह लय हासिल करें। सूर्यकुमार ने पिछले 18 महीनों से कोई लाल गेंद का मैच नहीं खेला है, इसलिए हम चाहते हैं कि वह कुछ मैच खेलें और उसके बाद टीम में जगह बना सकें।'

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यशस्वी जायसवाल की टीम में वापसी

भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती मुकाबले के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है और उन्हें 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर में होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले रणजी मुकाबला उनके लिए अहम मैच अभ्यास का मौका होगा। वहीं शार्दुल ठाकुर चोट के कारण शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनकी अंगुली में फ्रैक्चर हुआ है।

म्हात्रे और लाड ने पास किया फिटनेस टेस्ट

म्हात्रे आईपीएल 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण करीब पांच महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहे थे। उन्होंने और कप्तान सिद्धेश लाड ने हाल ही में बीकेसी इंडोर सुविधा में फिटनेस टेस्ट पास किया। दोनों ने अपनी मैच फिटनेस साबित करने के लिए कांगा लीग में भी हिस्सा लिया। दिव्यांश सक्सेना की भी मुंबई टीम में वापसी हुई है। प्री-सीजन में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें जगह मिली है। मुंबई 42 बार की रणजी चैंपियन है और इस बार एलीट ग्रुप डी में राजस्थान, तमिलनाडु, रेलवे, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ है।