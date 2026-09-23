वर्ल्ड कप 2027: किन दो खिलाड़ियों के रहने से भारत जीत सकता है ट्रॉफी? रैना ने बताया- दोनों क्यों हैं इतने खास?

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विज्ञापन भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का मानना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बने रहते हैं, तो टीम के विश्व कप जीतने की संभावना 90 प्रतिशत होगी। आगामी वनडे विश्व कप अक्तूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है।

रोहित-विराट को रैना का समर्थन

रैना ने रोहित और कोहली के अनुभव के साथ बड़े टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन और ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड का जिक्र किया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हमारे पास बेहतरीन मैच-विनर खिलाड़ी हैं। हमारे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बेहतरीन कप्तान हैं, जिन्होंने आईपीएल और देश के लिए कई ट्रॉफियां जीती हैं। विराट को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ बहुत सारे मैच खेले हैं। विराट भी ऐसा चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर वे दोनों टीम में रहते हैं, तो विश्व कप जीतने की संभावना 90 प्रतिशत है।'

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2023 की हार का भी किया जिक्र

रैना ने 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में दक्षिण अफ्रीका लौटने पर टीम के अंदर जीत की अतिरिक्त प्रेरणा होगी। उन्होंने कहा, 'हम साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हारे थे, अब उसका बदला भी लेना है।' भारत ने 2003 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेली थी, जबकि 2023 में भी फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था।

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रोहित-विराट को वेस्टइंडीज सीरीज में जगह

बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शामिल किया है। सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा तीन अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगा। श्रेयस अय्यर इस दौरान भारत के एशियाई खेलों के अभियान का हिस्सा होंगे।