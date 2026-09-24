वनडे सीरीज: इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद एक और झटका, आईसीसी ने श्रीलंकाई टीम पर क्यों लगाया जुर्माना?

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इस नियम के मुताबिक, अगर कोई टीम तय समय के भीतर ओवर नहीं फेंक पाती है, तो प्रत्येक कम फेंके गए ओवरों के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। मंगलवार को श्रीलंकाई टीम तय रेट से तीन ओवर पीछे थी, इसलिए खिलाड़ियों पर 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रस्तावित जुर्माने को मान लिया, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी। यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर वेन नाइट्स और ग्राहम लॉयड के साथ-साथ थर्ड अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और चौथे अधिकारी जेम्स मिडलब्रुक ने लगाया था।मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 48.1 ओवरों में 265 रन पर सिमट गई। कप्तान हैरी ब्रूक ने 67 रन की पारी खेली, जबकि विल जैक्स 46 रन बनाकर नाबाद रहे। इनके अलावा, जो रूट ने 44 रन जड़े। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो और सचिनदु कोलम्बेज ने 3-3 विकेट हासिल किए।इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 37 ओवरों में 176 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने मैच 89 रन से अपने नाम किया। श्रीलंकाई खेमे से डुनिथ वेल्लालगे ने सर्वाधिक 45 रन बनाए, जबकि कप्तान कुसल मेंडिस ने 42 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए विल जैक्स ने सात ओवरों में 22 रन देकर पांच विकेट झटके।