सैमसन-श्रीसंत के बीच क्यों नहीं हुआ हैंडशेक: क्या दोनों के बीच अनबन? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
केरल क्रिकेट लीग 2026 के फाइनल के बाद पुरस्कार समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीसंत मंच पर मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाते दिखे, लेकिन संजू सैमसन से हैंडशेक नहीं किया। इससे दोनों के बीच अनबन की अटकलें लगने लगीं। हालांकि, दोनों ने मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
विस्तार
केरल क्रिकेट लीग 2026 के फाइनल की प्रस्तुति समारोह में संजू सैमसन ट्रॉफी और अन्य अधिकारियों के साथ पहले से मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान श्रीसंत भी मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। हालांकि, वायरल वीडियो में श्रीसंत और सैमसन के बीच हैंडशेक होता हुआ नजर नहीं आया। इस छोटे से पल ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा छेड़ दी। प्रशंसक दोनों के बीच संभावित मतभेद की वजह को लेकर कयास लगाने लगे।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। संजू सैमसन और श्रीसंत दोनों की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
Sreesanth and sanju Samson ignored the hand snakes between each other in kcl final ?....— 𝗬𝗘𝗟𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗢𝗫𝗬 (@yelloveX7) September 6, 2026
Any Rift??#KCL #SANJU pic.twitter.com/UbteQpw6nl
इस घटना से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने संजू सैमसन के वनडे भविष्य को लेकर अपनी राय रखी थी। जाफर ने कहा था कि वह सैमसन को 2027 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए बैकअप ओपनर के तौर पर नहीं देखते हैं। उन्होंने सैमसन की निरंतरता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें केवल टी20 क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बात करते हुए जाफर ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए भारत के शीर्ष क्रम की संभावित योजना पर विस्तार से अपनी राय रखी।
बैकअप ओपनर के तौर पर सैमसन की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जाने पर जाफर ने कहा कि वनडे क्रिकेट में पारी के बीच के ओवरों में निरंतरता और तकनीकी रूप से बेहतर खेल की जरूरत होती है। उनके मुताबिक भारत के पास ऐसे कुछ अन्य विकल्प हैं, जो इस प्रारूप की जरूरतों के हिसाब से बेहतर हैं।
जाफर ने कहा, 'मैं संजू सैमसन को 2027 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए बैकअप ओपनर के तौर पर नहीं देखता। मुझे लगता है कि उनकी निरंतरता को लेकर थोड़ी समस्या है। वनडे क्रिकेट में आपको थोड़ी अधिक निरंतरता की जरूरत होती है, क्योंकि क्रीज पर खेलने के लिए अधिक समय होता है। संजू ने निश्चित रूप से अपने पिछले वनडे में शतक लगाया है, लेकिन उन्होंने काफी वनडे क्रिकेट खेला है और निरंतरता उनके लिए समस्या रही है। मुझे लगता है कि भारत के पास संजू सैमसन से कुछ बेहतर विकल्प हैं। मुझे लगता है कि संजू को सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए।'
भारत 2027 वनडे विश्व कप के लिए अपनी मुख्य टीम और शीर्ष क्रम के संयोजन का आकलन कर रहा है। ऐसे में जाफर की टिप्पणी सैमसन के वनडे भविष्य को लेकर चर्चा को और बढ़ाती है। वहीं, श्रीसंत और सैमसन के वायरल वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छेड़ दी है।