फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series

विश्वकप के लिए अब नहीं होगा प्रयोग?: गिल ने बताया- अगली सीरीज से क्या बदलेगा, किन खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम

Sun, 04 Oct 2026 12:02 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 04 Oct 2026 12:02 PM IST
सार

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बावजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल गेंदबाजी संयोजन और क्षेत्ररक्षण को लेकर चिंतित हैं। गिल चाहते हैं कि अगली वनडे सीरीज से 2027 विश्व कप के संभावित खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलें, ताकि टीम सही संयोजन के साथ तैयारी कर सके।

विज्ञापन
Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series
भारतीय टीम - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के लिए यह सीरीज सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रही। टीम को लगातार चोटों और व्यस्त कार्यक्रम के कारण अपनी पूरी ताकत वाली प्लेइंग-11 उतारने का मौका नहीं मिला। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के कारण जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे नियमित खिलाड़ी टीम के साथ नहीं थे।

विज्ञापन

Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series
भारतीय टीम - फोटो : ANI
इसका असर भारतीय गेंदबाजी पर भी दिखा। दूसरे वनडे के दौरान तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा भी चोटिल होकर इस सूची में शामिल हो गए। गिल का मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए अब प्रयोग करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो प्रयोग करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उम्मीद है कि हम जिस संयोजन के साथ खेलना चाहते हैं वे सभी खिलाड़ी अगली श्रृंखला से टीम में होंगे और हम विश्व कप में जिस संयोजन के साथ खेलना चाहते हैं उसी के साथ खेलना शुरू करना चाहते हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series
प्रसिद्ध, गुरनूर - फोटो : ANI
अगली सीरीज से संभावित विश्व कप टीम पर फोकस
भारत के सामने 2027 विश्व कप से पहले सीमित संख्या में ही वनडे मुकाबले हैं। ऐसे में गिल चाहते हैं कि जिन खिलाड़ियों के विश्व कप टीम में होने की संभावना है, उन्हें लगातार साथ खेलने का मौका मिले। कप्तान ने माना कि मुख्य गेंदबाजों की गैरमौजूदगी टीम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इससे नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिला। गिल ने कहा, 'चोटों और अन्य मुकाबलों के आसपास व्यस्त कार्यक्रम के कारण यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम उस गेंदबाजी क्रम के साथ नहीं खेल पाए जिसके साथ हम खेलना चाहते थे।' उन्होंने आगे कहा कि पूरी ताकत वाली गेंदबाजी उपलब्ध होती तो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। ऐसे में मौजूदा स्थिति उनके लिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर भी बनी।
विज्ञापन

Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series
भारतीय टीम - फोटो : ANI
पावरप्ले में विकेट नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी
वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों वनडे में भारतीय गेंदबाज शुरुआती पावरप्ले के दौरान नियमित रूप से विकेट हासिल नहीं कर सके। तीसरे वनडे में भी इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रन की शानदार पारी खेली और 352 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम के लिए यह हार इसलिए भी निराशाजनक रही क्योंकि बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन गेंदबाजी में शुरुआती सफलता नहीं मिलने से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लक्ष्य का पीछा करने का भरोसा मिला।

सात कैच छूटे, गिल ने माना फील्डिंग चिंता का विषय
भारतीय कप्तान ने पूरी सीरीज में टीम के फील्डिंग को भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं माना। तीसरे वनडे में भारत ने तीन से चार कैच छोड़े। गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने आज करीब तीन या चार कैच छोड़े और मुझे नहीं लगता कि शाई होप का कैच छूटा था। फिर भी तीन-चार कैच छोड़ने से टीम की लय टूटती है।' उन्होंने आगे कहा कि पूरी सीरीज में भारत ने करीब सात कैच छोड़े। गिल के मुताबिक विश्व कप की तैयारी के दौरान क्षेत्ररक्षण ऐसा क्षेत्र है जहां टीम को निश्चित रूप से सुधार करना होगा।

Shubman Gill Wants India to Play With Likely 2027 World Cup Combination From Next ODI Series
भारतीय टीम - फोटो : ANI
आकिब नबी और अंशुल कंबोज को भी मिलेगा समय
तेज गेंदबाज आकिब नबी और अंशुल कंबोज ने इस सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि, दोनों गेंदबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गिल ने दोनों का बचाव करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आते ही प्रभाव छोड़ना आसान नहीं होता। कई खिलाड़ियों को परिस्थितियों और स्तर के अनुसार ढलने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा, 'बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम में आते ही प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी गलतियों और मिले मौकों से सीखेंगे।'

जडेजा को बाहर करना टीम संयोजन का हिस्सा
तीसरे वनडे में ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को रवींद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया गया। हालांकि गिल ने साफ किया कि जडेजा को बाहर करना किसी खिलाड़ी को प्राथमिकता देने का फैसला नहीं था, बल्कि टीम संयोजन से जुड़ी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि आगे चयनकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी और विश्व कप को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के मुताबिक वही खिलाड़ी चुना जाएगा जो टीम को अपने कौशल से ज्यादा योगदान दे सके। गिल के बयान से साफ है कि अब भारत का फोकस सिर्फ वनडे सीरीज जीतने पर नहीं, बल्कि 2027 विश्व कप के लिए सही संयोजन तैयार करने पर है। चोटों और व्यस्त कार्यक्रम ने अब तक इसमें बाधा डाली है, लेकिन कप्तान चाहते हैं कि अगली सीरीज से संभावित विश्व कप टीम को लगातार साथ खेलने का मौका मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed