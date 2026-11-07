गिल ने डेरिल मिचेल का आसान कैच टपकाया: कप्तान शुभमन की चूक पर भड़के भारतीय फैंस; सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास
भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने अंशुल कंबोज की गेंद पर डेरिल मिचेल का आसान कैच छोड़ दिया। उस समय मिचेल 21 रन पर खेल रहे थे। भारतीय कप्तान की इस चूक के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उन्हें ट्रोल किया। वहीं, औकिब नबी ने शुरुआती विकेट लेकर भारत को सफलता दिलाई।
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल से बड़ी चूक हो गई। गिल ने डेरिल मिचेल का बेहद आसान कैच टपका दिया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वेलिंग्टन में बारिश के कारण मुकाबला 47-47 ओवर का कर दिया गया था। गिल ने लगातार दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के उतरीं।
भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसी दबाव में 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। अंशुल कंबोज की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर मिचेल ने लेग साइड की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में मिडऑफ की ओर चली गई। वहां कप्तान शुभमन गिल तैनात थे। गेंद काफी देर तक हवा में रही और गिल के पास कैच पकड़ने के लिए पर्याप्त समय था।
मिचेल भी शॉट खेलने के बाद पवेलियन लौटने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन गिल दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने के बावजूद कैच पूरा नहीं कर सके। विकेटकीपर केएल राहुल समेत भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उस समय मिचेल 35 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे।
गिल के इस कैच छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने भारतीय कप्तान की आलोचना की। आसान मौका गंवाने के कारण उनके फील्डिंग प्रयास पर सवाल उठाए गए। कई प्रशंसकों ने इस चूक को मुकाबले का अहम मोड़ भी बताया।
आकिब नबी ने शुरुआती झटके देकर संभाली भारत की स्थिति
इससे पहले पिछले मुकाबले में विकेट नहीं ले पाने वाले आकिब नबी ने दूसरे वनडे में शानदार शुरुआत की। उन्होंने टिम साइफर्ट को अंशुल कंबोज के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद नबी ने विल यंग को विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच कराया। राहुल ने शानदार कैच पकड़कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। अंशुल कंबोज ने भी अपना पहला विकेट हासिल किया। उन्होंने हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर दिया। निकोल्स पिछली गेंद पर बाल-बाल बचे थे, जब उनके बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद चार रन के लिए चली गई थी।
India and its catching...theres no way you can drop those Shubman Gill... unacceptable that too Daryl Mitchel our tormentor— LastOver BeforeDrinks (@LastoverB) November 7, 2026
Shubman Gill dropped an absolute sitter off Anshul Kamboj's bowling! It was a straightforward catch of Daryl Mitchell, and even Mitchell thought he was out. 👀 Literally unbelievable from Shubman Gill! Maybe the heavy bandaging on his hand made it even harder for him to take the catch! 🤦♂️— Sonu (@Cricket_live247) November 7, 2026
If anyone other than Shubman Gill had dropped that catch, I'm sure Anshul Kamboj would have abused him left, right and centre! 😂 Since Gill is the captain, Kamboj probably kept quiet. How can anyone drop such an absolute sitter? 🤦♂️ https://t.co/Cyg89T93bs— Sonu (@Cricket_live247) November 7, 2026
Shubman Gill has dropped an absolute sitter of Daryl Mitchell who is looking to counter-attack, this can prove very costly for India. He should have been out after scoring 21 runs from 36 balls. Anshul Kamboj deserved that wicket but the usually very safe Shubman Gill denied him.— Vipul 🖕🏿 (@Vipul_Espeaks) November 7, 2026
Shubman Gill - The Captain of India - Cannot even get a simple catch. A human being without hands, legs and one eye could have caught that easily but Gill could not. India's fielding is worse than Bhikaristan's ever was.— The Supreme Consciousness (@realcvrane) November 7, 2026
look at the umpire reaction on shubman gill catch drop😭😭😭😭 #INDvsNZ https://t.co/kDn1BO2VtH— Sourav Dutta (@ironiSourav) November 7, 2026